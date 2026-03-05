В Подмосковье за месяц провели более 3 700 проверок качества воды
Свыше 3 700 анализов качества питьевой и сточной воды провели в Московской области в феврале специалисты Мособлводоканала. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Всего за последний зимний месяц в лабораториях Мосводоканала исследовали 2 450 образцов питьевой воды и 1 295 образцов сточных вод. А общее число взятых и проверенных проб с начала года составило более 6 800», — говорится в сообщении.В рамках исследований специалисты проверяют количество микроорганизмов и бактерий в воде, её химический состав — содержание органических соединений, солей тяжёлых металлов и пр., а также физико-химические свойства — кислотность, прозрачность и температуру.
Пробы берут на ВЗУ, в городских водопроводных сетях, на очистных сооружениях и в других точках.