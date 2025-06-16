В Подмосковье за неделю расселили из аварийного жилья более 40 человек

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Более 40 человек расселили из аварийных домов в пяти округах Московской области за минувшую неделю. Информацию об этом пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области разместила в соцсетях ведомства.



«Из 25 аварийных жилых помещений общей площадью более 800 квадратных метров был расселён 41 человек. Расселение провели в округах Ступино, Богородский, Солнечногорск, Сергиево-Посадский и Красногорск», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и выкупную стоимость жилья. Переселение из аварийного жилья проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Минстройкомплекса Подмосковья регулярно размещает на официальных страницах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и в Telegram-канале информацию относительно строительства и ремонта жилых домов в регионе, расселения аварийного жилья и создания и приведения в порядок объектов социальной инфраструктуры.

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Лев Каштанов

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