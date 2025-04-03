В Подмосковье застраховали жизни более тысячи волонтёров

Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики МО
Страхование жизни и здоровья обеспечило министерство информации и молодежной политики Московской области более чем тысяче волонтёров, которые осуществляют свою деятельность на территории региона, страховка оформляется в рамках действующего в области комплекса мер по поддержке волонтёрской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
«Труд волонтёров бесценен, и мы считаем своим долгом обеспечить им максимальную защиту. Мы застраховали жизнь и здоровье 1124 наших активистов. Это является важным шагом в поддержке добровольческого движения на территории Подмосковья», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Первую группу волонтёров застраховали на текущий год. Подать заявку на страхование на 2026 год волонтёры могут до 1 мая. Заявления принимаются в свободной форме через электронную почту minfo@mosreg.ru. К заявке нужно приложить информационное письмо от волонтёрской организации или муниципалитета, копию паспорта, копию личной книжки волонтёра иди характеристику от главы муниципалитета или волонтёрской организации с указанием перечня всех мероприятий, в которых участвовал заявитель, а также согласие на обработку персональных данных.
Полная информация о страховании волонтёров размещена на сайте министерства.
Ранее сообщалось, что подмосковные волонтёры могут рассчитывать также на финансовую, организационную, консультационную, методическую и информационную поддержку от руководства региона. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.
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