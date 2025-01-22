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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки волонтёров

Фото: istockphoto.com/Vanessa Nunes

Фото: istockphoto.com/Vanessa Nunes

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В Московской области участникам волонтёрской деятельности предоставляют поддержку в различных сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Волонтёрам предоставляется финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета при осуществлении добровольческой деятельности на территории области, а также ежегодные премии губернатора «Наше Подмосковье», — говорится в сообщении.
Волонтёры также получают от властей области организационную поддержку: содействие в работе с различными учреждениями, помощь при проведении мероприятий и пр.



Третьим видом поддержки является информационная: информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ.

Волонтёрам оказывают и консультационную поддержку: помогают с организацией добровольческой деятельности, с оформлением заявок на конкурсы, с созданием и ведением отчётности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Поддержка также касается обучения волонтёров и создания условий для обмена опытом представителей Подмосковья с добровольцами из других регионов.

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#волонтеры
#добровольцы
#московская область
#подмосковье
В кластере «Дмитров Дом» ввели в эксплуатацию 12 индивидуальных домов
22 января 2025, 09:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Двенадцать индивидуальных домов, построенных из газобетона и подходящих для круглогодичного проживания, ввели в эксплуатацию в подмосковном загородном кластере «Дмитров Дом», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома выполнены в скандинавском стиле, их площадь составляет от 113 до 161 кв. метра, площадь участков — от пяти до семи гектаров. Во всех домах выполнена финишная отделка и они подключены к центральным коммуникациям», — говорится в сообщении.
Всего на территории загородного кластера «Дмитров Дом» построено уже 65 домов, а по плану их будет более полутора тысяч. Здесь предусмотрена своя социальная инфраструктура: детские сады, школы, детский центр, поликлиника, а также магазины, рестораны, кафе и банный комплекс.

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#минжилполитики мо
#дмитровский городской округ
#строительство
#дома
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Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 января составила четыре балла
22 января 2025, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 22 января, основные пробки наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах и тринадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 937 тысяч машин, что на один процент больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В Одинцово за год открыли более 36 тысяч квадратных метров торговых площадей
22 января 2025, 09:20

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В течение 2024 года на территории Одинцовского городского округа было введено в эксплуатацию 36,5 тысяч квадратных метров торговых площадей стационарных предприятий розничной торговли, включая торговые центры, сетевые магазины и розничные точки. Муниципалитет является лидером среди всех округов по количеству новых торговых объектов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Крупнейшими объектами по занимаемой площади являются торговый центр «Однипарк» в селе Юдино (создано 29,8 тысяч квадратных метров торговых площадей и 40 рабочих мест), ТЦ «ОДЭПО» (2,7 тысяч квадратных метров и 10 рабочих мест) и магазин «Верный» (833 квадратных метров и 10 рабочих мест).

По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в прошлом году было введено в эксплуатацию 285,5 тысяч квадратных метров торговых площадей. Лидерами по этому показателю стали Богородский городской округ и Долгопрудный — там было построено 26,1 и 16,8 тысяч квадратных метров соответственно.

Кроме того, в министерстве отметили, что розничная торговля является одним из ключевых секторов экономики региона.

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#подмосковье
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В Госдуме призвали расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова
Депутат Бурляев попросил СК провести расследование гибели Лермонтова
22 января 2025, 09:05

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы и народный артист России Николай Бурляев попросил Следственный комитет России расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова. Об этом пишет РИА Новости.
В своем письме Бурляев призывает следователей провести честное и непредвзятое расследование с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении ведомства. По мнению парламентария, специалисты в области лермонтоведения, криминалистики и медицины на протяжении многих лет подвергали критике качество и результаты расследования, которое было проведено сразу после гибели Лермонтова в 1841 году.

Бурляев отметил, что поэт был убит пулей, которая ранила его, поднимаясь снизу вверх под углом почти в 40 градусов, что является необычным.

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Принцип Zero Trust: советы МВД для защиты от мошенников
В МВД предупредили никому не доверять без тщательной проверки
22 января 2025, 04:51

Фото: iStock/Supatman

Для защиты от мошенничества гражданам рекомендуется придерживаться принципа «нулевого доверия». Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Подход «нулевого доверия» (Zero Trust) предполагает, что никакой информации нельзя доверять без проверки.

В МВД напомнили, что мошенники часто используют якобы официальные сообщения банков или обращаются от лица знакомых. Гражданам советуют проверять любые данные, перепроверять информацию и не принимать поспешных решений. Также подчеркивается, что простые пароли, такие как «123456» или «Qwerty123», представляют собой серьезный риск. Мошенники легко подберут их быстрым перебором.

Специалисты ведомства советуют быть особенно внимательными, если информация поступает по необычным каналам или вызывает чувство спешки. Главная задача злоумышленников — заставить жертву принять необдуманное решение.

Четыре главных принципа «нулевого доверия» гласят:
  1. Не доверяйте «официальным» сообщениям вслепую.
  2. Задавайте больше вопросов.
  3. Не стесняйтесь просить собеседника подтвердить свои слова.
  4. Доверяйте своим сомнениям.
Ранее в МВД предупреждали о росте мошеннических схем в Telegram-каналах, где под видом предложений о высоком заработке скрываются задания для диверсионной деятельности. Эти задания могут включать запись видеоотзывов, создание фейковых объявлений или предоставление фотографий.

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Пешеходный переход через железную дорогу в Люберцах откроют во II квартале
21 января 2025, 22:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Открыть новый пешеходный переход через железнодорожные пути между станциями Малаховка и Красково в городском округе Люберцы планируют во II квартале этого года. Сейчас строительство продолжается, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Надземный переход соединит Новый проспект и 1-ю Первомайскую улицу, обеспечив безопасный и обеспечит комфортный переход через железную дорогу для более чем 10 тыс. жителей ближайших районов.

Фото: пресс-служба Минтранса МО

«Сейчас строители завершили монтаж металлоконструкций центральной секции пролётного строения, расположенной прямо над железной дорогой. Затем они приступят к монтажу боковых секций пролёта. Открыть движение по переходу планируют во II квартале текущего года», – пояснили в ведомстве.
Переход будет соответствовать современным стандартам и требованиям: полностью остеклён, оборудован лестничными сходами и приспособлен для маломобильных групп. Ширина пролётного строения составит 4 м.

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#транспорт
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#железная дорога
#подмосковье
#московская область
#люберцы
#безопасность
#строительство
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Жителям Подмосковья назвали топ-5 способов избежать продувания окон
21 января 2025, 22:05

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние окон в многоквартирных домах – залог комфортной жизни. Если зимой они промерзают, это может привести к снижению температуры, предупредили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Холодный воздух проникает в квартиру и приводит к теплопотерям. Кроме того, при резком изменении температуры в помещениях появляется конденсат. Он вызывает повышенную влажность, особенно на окнах и стенах. А высокая влажность – подходящая среда для развития плесени, которая не только разрушает отделку, но и опасна для здоровья. К тому же конденсат со временем разрушает конструкции», – отметили в министерстве.
Там назвали топ-5 способов избежать продувания окон.
«Если окна пластиковые, регулируйте их в зависимости от сезона. Зимой используйте зимний режим, летом – летний. Следите за тем, нет ли запотевания между стеклопакетами. Оно может указывать на недостаточную герметичность и утечку тепла. Регулярно проверяйте фурнитуру окон. Убедитесь, что они плотно закрываются», – посоветовали в Минчистоты.
В ведомстве добавили, что щелей или трещин в раме или стене около окон быть не должно. Также необходимо проверять резиновые уплотнители.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье уже закупили 10,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и льготников
21 января 2025, 21:55

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Московской области в этом году закупят путёвки для льготников на 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Бесплатные путёвки в санаторий получают федеральные и региональные льготники. Ежегодно более 30 тысяч жителей Подмосковья отдыхают по бесплатным путёвкам в санаториях. Путёвка электронная, никакой бумажной волокиты. Получать её в МФЦ тоже не нужно – она поступает в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Как уточнили в министерстве, в этом году в бюджете на бесплатный санаторно-курортный отдых предусмотрено более 1,3 млрд рублей. С начала года уже закуплено более 1,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и свыше 9 тыс. – для региональных льготников

Помимо самой путёвки, федеральным льготникам автоматически оформляют талон на проезд до места отдыха. В случаях с детьми-инвалидами или инвалидами I группы путёвка и средства на проезд рассчитываются на двоих.

Путёвки распределяются автоматически в электронной системе в соответствии с очерёдностью. Получить их можно, подав заявление на региональном портале госуслуг. Там же можно проверить очередь на получение.

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#московская область
#санатории
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В Минтрансе Подмосковья рассказали, как аварийность в регионе снизили на 30%
21 января 2025, 21:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На безопасность дорожного движения влияет не только соблюдение ПДД, но и обустройство дорог. В Подмосковье ведётся комплексная работа в этом направлении, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Там подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения на дорогах региона с 2019 по 2024 годы. Его реализовали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
«Особое внимание обращаем на потенциальные места аварийности. Каждое ДТП с пострадавшими рассматривается на комиссии, вырабатывается комплекс мероприятий, чтобы не допустить его повторения. Формируются планы по обустройству дорог элементами безопасности. Благодаря такому системному подходу в Подмосковье за шесть лет удалось снизить аварийность и число смертей в ДТП почти на 30%», – рассказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.
По его словам, за это время лет в Подмосковье построили 720 км тротуаров и 415 км линий наружного освещения, оптимизировали движение более чем в 1 тыс. местах, установили свыше 1,2 тыс. новых светофоров, обустроили более 550 км ограждений разного типа и 2,5 тыс. «лежачих полицейских», организовали 600 пешеходных переходов в местах, где люди привыкли пересекать дорогу. 5,3 тыс. переходов оборудовали подсветкой.

Помимо этого, каждый сезон в Подмосковье ремонтируют дорожное покрытие, обновляют знаки, разметку, устанавливают остановочные павильоны, катафоты, организуют дублирующую подсветку светофоров.

В 2025 году работа по повышению безопасности продолжится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это преемник нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#московская область
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#нацпроекты
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