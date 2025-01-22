В Подмосковье рассказали о мерах поддержки волонтёров

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В Московской области участникам волонтёрской деятельности предоставляют поддержку в различных сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Волонтёрам предоставляется финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета при осуществлении добровольческой деятельности на территории области, а также ежегодные премии губернатора «Наше Подмосковье», — говорится в сообщении.Волонтёры также получают от властей области организационную поддержку: содействие в работе с различными учреждениями, помощь при проведении мероприятий и пр.
Третьим видом поддержки является информационная: информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ.
Волонтёрам оказывают и консультационную поддержку: помогают с организацией добровольческой деятельности, с оформлением заявок на конкурсы, с созданием и ведением отчётности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поддержка также касается обучения волонтёров и создания условий для обмена опытом представителей Подмосковья с добровольцами из других регионов.
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