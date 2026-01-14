В Подмосковье завершили ремонт контор лесничеств Серпухова и Ступино

14 января 2026, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В филиале «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» завершили ремонт контор Шатовского лесничества в Серпухове и Ступинского лесничества. Работы провели в ходе планового обновления административных зданий лесного хозяйства. Об этом сообщили в Мособлкомлесе.





Специалисты выполнили электромонтажные и сантехнические работы, обновили внутреннюю и наружную отделку помещений, а еще привели в порядок рабочие кабинеты и зоны приёма граждан. Особое внимание уделили безопасности, функциональности и соответствию современным стандартам.

Ремонт значительно улучшил условия работы сотрудников и повысил комфорт для посетителей.

«Все ремонтные работы выполнены в строгом соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и условиями заключённого контракта», отметил директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев.