В Подмосковье завершили ремонт контор лесничеств Серпухова и Ступино

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

В филиале «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» завершили ремонт контор Шатовского лесничества в Серпухове и Ступинского лесничества. Работы провели в ходе планового обновления административных зданий лесного хозяйства. Об этом сообщили в Мособлкомлесе.



Специалисты выполнили электромонтажные и сантехнические работы, обновили внутреннюю и наружную отделку помещений, а еще привели в порядок рабочие кабинеты и зоны приёма граждан. Особое внимание уделили безопасности, функциональности и соответствию современным стандартам.

Ремонт значительно улучшил условия работы сотрудников и повысил комфорт для посетителей.
«Все ремонтные работы выполнены в строгом соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией и условиями заключённого контракта», отметил директор филиала «Русский лес» Алексей Талалаев.
По его словам, качество работ полностью соответствует действующим строительным нормам и требованиям.
Ирина Паршина

