Готовность капремонта детского сада №22 в Апрелевке превысила 34%
Здание детского сада №22, расположенного на улице Пойденко в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, капитально ремонтируют. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 34%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«В настоящее время в здании общей площадью более тысячи квадратных метров провели демонтаж и завершают ремонт кровли, а также занимаются общестроительными и отделочными работами», — говорится в сообщении.В ходе капремонта в детском саду обновят фасад, крышу, входные группы и внутренние помещения, заменят инженерные системы и сантехнику, модернизируют пищеблок, установят новую мебель и оборудование и благоустроят прилегающую территорию.
Ремонт завершат к 1 сентября.