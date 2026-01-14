В подмосковной Балашихе весной откроют центр реабилитации для бойцов СВО
В Балашихе этой весной начнёт работу реабилитационный центр для участников специальной военной операции. В новом специализированном тренажёрном зале ветераны смогут восстановить физическую форму и вернуться к активной жизни, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
Идею проекта предложил ветеран СВО Виктор Шерстнев, её поддержали губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и местная Администрация.
Объект с рабочим визитом посетил глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров. Он отметил, что помощь участникам СВО остаётся одним из ключевых направлений Народной программы партии.
«Виктор Шерстнев, пройдя сложный путь восстановления после ранения, решил помогать тем, кто сегодня проходит тот же путь. Создание таких центров — это вклад в здоровье, уверенность и будущее наших ребят», — сказал глава.Строители уже завершают ремонт в зале. В ближайшее время здесь установят современное реабилитационное оборудование: вертикализаторы, тренажёры для проработки основных групп мышц и адаптированные силовые комплексы для занятий на инвалидных колясках. Тренировки будут проходить в небольших группах под постоянным контролем инструкторов и медиков.
«У нас будет два фитнес-инструктора и массажист. Одновременно зал сможет принимать до 5-6 человек, благодаря этому занятия будут проходить в комфортном и безопасном формате», — рассказал инициатор проекта Виктор Шерстнев.Проект поддержало муниципальное отделение региональной Ассоциации ветеранов СВО, которую возглавляет Герой России Иван Клещерев. В организации более 150 человек. Ассоциация помогает бойцам и их семьям по принципу «одного окна», участвует в сборе гуманитарной помощи, проводит «Уроки мужества» в школах и помогает решать вопросы с обучением и детским отдыхом.