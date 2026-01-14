Достижения.рф

Ветераны СВО осваивают новые компетенции на программе «Герои Подмосковья»

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции развивать профессиональные навыки и строить новую карьеру.



Проект стал продолжением федеральной программы «Время Героев», которую инициировал Президент России Владимир Путин.

Главная цель программы — подготовка компетентных специалистов для работы в органах гос- и муниципальной власти, в госкомпаниях. Участники получают новые знания и умения, проходят стажировки, работают с наставниками и всегда имеют поддержку опытных экспертов.

Фото: Медиасток.РФ
Программа рассчитана на 12 месяцев. Здесь очные и заочные модули. Все участники, успешно прошедшие конкурсный отбор, проходят обучение бесплатно. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте.

Инициатива помогает ветеранам СВО пройти адаптацию к гражданской жизни, применить свой опыт в новых сферах и строить успешную карьеру в регионе.
