Ветераны СВО осваивают новые компетенции на программе «Герои Подмосковья»
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья», которая помогает ветеранам специальной военной операции развивать профессиональные навыки и строить новую карьеру.
Проект стал продолжением федеральной программы «Время Героев», которую инициировал Президент России Владимир Путин.
Главная цель программы — подготовка компетентных специалистов для работы в органах гос- и муниципальной власти, в госкомпаниях. Участники получают новые знания и умения, проходят стажировки, работают с наставниками и всегда имеют поддержку опытных экспертов.
Программа рассчитана на 12 месяцев. Здесь очные и заочные модули. Все участники, успешно прошедшие конкурсный отбор, проходят обучение бесплатно. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте.
Инициатива помогает ветеранам СВО пройти адаптацию к гражданской жизни, применить свой опыт в новых сферах и строить успешную карьеру в регионе.
