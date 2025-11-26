В подмосковной Дубне создают программу реабилитации для наших бойцов

26 ноября 2025, 17:11

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне разрабатывают уникальную программу реабилитации для ветеранов СВО в соответствии с задачами проекта «Стальной характер», сообщили в Администрации городского округа Дубна.





Благодаря проекту военнослужащие, в том числе после серьёзных травм, могут вернуться к активной жизни, участвовать в соревнованиях, делиться опытом с молодыми спортсменами и поддерживать друг друга в процессе восстановления. Медики уже отмечают положительные результаты программы.



«Мы разработали на базе стандартных скоростных упражнений такие, что можно стрелять, сидя в коляске, на стуле, одной рукой. Спортсмен может выполнять эти упражнения наравне с абсолютно здоровыми ребятами», — рассказал председатель Совета ветеранов СВО Федерации практической стрельбы России Андрей Киселев.

«Вместе с руководителем клуба, ветераном СВО Андреем Киселевым, обсудили развитие клуба и помощь в адаптации наших ветеранов в Дубне в рамках проекта «Стальной характер» – собственной разработке Андрея для обучения бойцов, в том числе с тяжелыми ранениями. Договорились, что вместе будем помогать нашим ветеранам адаптироваться к жизни», — отметил глава.