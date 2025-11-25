Из Павловского Посада при поддержке епархии отправили конвой с техникой и связью

25 ноября 2025, 16:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

От Храма Казанской иконы Божией Матери в Павлово‑Посадском округе в зону проведения спецоперации отправили традиционный гуманитарный конвой. Отправку грузов благословил епископ Балашихинский и Орехово‑Зуевский Николай, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Колонна выдвинулась в направлении Курской и Белгородской областей, ЛНР, ДНР и Харьковской области. Груз адресно доставят более чем в 50 подразделений, где служат жители Павловского Посада и Электрогорска.

«Военным отправили четыре автомобиля, один из которых боец приобрёл сам, три квадроцикла, четыре квадрокоптера Mavic, девять комплектов спутникового интернета Starlink, два тепловизионных прицела, а также станок для накрутки оптоволокна на FPV‑дроны, набор инструментов, средств связи, экипировки, расходных материалов и техники», – рассказали в администрации.