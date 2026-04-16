В Протвине запустят первый в России комплекс ионной терапии для лечения рака
В Протвине готовят к запуску центр ядерной медицины и адронной терапии. Его создают на базе Курчатовского института при федеральной поддержке. В центре, в том числе, будут развивать одно из самых перспективных направлений борьбы с онкологией – метод конформного облучения ионами углерода.
В центре запустят первый в России экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологии.
«Президентский проект предполагает использование науки высоких достижений и фундаментальных исследований в практической медицине, в лечении. Пару лет назад, когда проект только начинался, мы здесь были с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком. Сегодня центр готовится к запуску. Важно, чтобы всё заработало. А наша задача – сделать всё, чтобы сюда было удобно приехать, чтобы всё вокруг радовало глаз. Результатом этой работы должно стать сохранение жизни и здоровья людей», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Проект «Луч У-70» реализуется на базе действующего в Институте крупнейшего в России ускорительного комплекса. Тяжёлые ионы углерода максимально точно воздействуют на глубоко расположенные агрессивные опухоли, сохраняя здоровые ткани. Это поможет бороться с образованиями, плохо поддающимися традиционному облучению гамма- и электронными пучками. Только в Подмосковье ежегодно около 50 пациентов нуждаются в такой помощи.
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что уже завершён ключевой этап. Созданы медицинская кабина и операторская, установлены роботизированные системы и магнитооптическое оборудование, модернизировано собственное производство.
«Ионная терапия более эффективна там, где не дорабатывает протонная. Но центры ионной терапии сложны с точки зрения создания и использования. Мы создаём один из полутора десятков мировых центров ионной терапии и первый в России. Надеюсь, что в конце года он начнёт работать», – пояснил Ковальчук.
В центре реализуется ещё один проект – «Луч ТИП-ИОН». Это прототип клинического центра углерод-ионной терапии. Они есть всего в нескольких странах. Предполагается, что уже через несколько лет пациенты с агрессивной формой онкозаболеваний смогут получать эту высокотехнологичную помощь в России за счёт федеральных квот. Сейчас внутри страны им доступна протонная терапия.
В центр ядерной медицины и адронной терапии входят научно-исследовательский блок, специализированные медицинские помещения и дневной стационар на 20 пациентов в смену.
Губернатору рассказали и о других важных проектах на базе Института физики высоких энергий им. А.А. Логунова. В их числе – научный проект «СИЛА». Это синхротрон четвёртого поколения плюс лазер. Это огромная материаловедческая установка, с помощью которой можно будет наблюдать структуру вещества и процессы на атомарном уровне. Установка нужна для разработки новых лекарств и вакцин, материалов для биотехнологий, авиастроения и машиностроения.
«Мы с Андреем Юрьевичем обратились к президенту с вопросом о придании статуса наукограда всему городскому округе Серпухов. Президент нашу просьбу поддержал, и сегодня мы формируем мощнейший высокотехнологичный наукоёмкий кластер, нацеленный как на фундаментальную науку, так и на нужды современной медицины», – добавил Ковальчук.
В Протвине создадут комфортные условия для жизни и работы учёных, включая жильё и объекты социальной инфраструктуры.