В Протвине запустят первый в России комплекс ионной терапии для лечения рака

16 апреля 2026, 18:18

В Протвине готовят к запуску центр ядерной медицины и адронной терапии. Его создают на базе Курчатовского института при федеральной поддержке. В центре, в том числе, будут развивать одно из самых перспективных направлений борьбы с онкологией – метод конформного облучения ионами углерода.





В центре запустят первый в России экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологии.

«Президентский проект предполагает использование науки высоких достижений и фундаментальных исследований в практической медицине, в лечении. Пару лет назад, когда проект только начинался, мы здесь были с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком. Сегодня центр готовится к запуску. Важно, чтобы всё заработало. А наша задача – сделать всё, чтобы сюда было удобно приехать, чтобы всё вокруг радовало глаз. Результатом этой работы должно стать сохранение жизни и здоровья людей», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Ионная терапия более эффективна там, где не дорабатывает протонная. Но центры ионной терапии сложны с точки зрения создания и использования. Мы создаём один из полутора десятков мировых центров ионной терапии и первый в России. Надеюсь, что в конце года он начнёт работать», – пояснил Ковальчук.

«Мы с Андреем Юрьевичем обратились к президенту с вопросом о придании статуса наукограда всему городскому округе Серпухов. Президент нашу просьбу поддержал, и сегодня мы формируем мощнейший высокотехнологичный наукоёмкий кластер, нацеленный как на фундаментальную науку, так и на нужды современной медицины», – добавил Ковальчук.