Губернатор Воробьёв поблагодарил полицию Подмосковья за работу на Пасху

13 апреля 2026, 12:51

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил сотрудников подмосковной полицию за работу в период празднования Пасхи, которую отметили в минувшее воскресенье. Эту тему обсудили на традиционном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.





На территории Московской региона расположено около 2000 храмов и церквей.

«Подготовка к праздничным богослужениям и их проведение – ответственный процесс, который требует ответственной организации. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, оказывал содействие в этих мероприятиях, обеспечивал безопасность. Всё прошло штатно, было очень много детей, семей. Главы округов и полиция успешно подготовились к мероприятию, что обеспечило комфортное проведение праздника», — отметил глава региона.