В Раменском округе проведут концерты и открытый экзамен актёрского мастерства

Для жителей и гостей Раменского округа на этой неделе подготовили насыщенную культурную программу, включающую концерты разных музыкальных стилей, мастер-классы, выставку и выступление молодых артистов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В четверг, 20 февраля, в ДК «Победа» посёлка Удельное состоится концерт «На страже мира и добра». Кроме того, там проведут мастер-класс по изготовлению окопных свечей и плетения маскировочных сетей. А в пятницу, 21 февраля, в раменском ДК «Сатурн» проведут концерт «Во имя Отечества». Перед началом концерта в фойе выступит духовой оркестр, кроме того, гости смогут осмотреть развёрнутую там фотовыставку», — говорится в сообщении.

Необычное зрелище приготовили для гостей актёры молодёжного театра «Первопроходцы». 21 февраля в Отделе досуговой деятельности «Будущее» в ДК «Сатурн» они устроят открытый экзамен по актёрскому мастерству «Импровизация», где будут показывать этюды, общаться со зрителями и пр. Начало в 17:00, вход свободный.Кроме того, в ДК «Победа» 21 января состоится бесплатный концерт народной певицы Ирины Сальниковой, а ресторане «Арт хаус» — выступление кавер-группы «Краскова» с рок- и поп-хитами.