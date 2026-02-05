В Раменском проведут мероприятия, приуроченные к двум военным датам

05 февраля 2026, 17:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Мемориальные мероприятия, посвящённые 84-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции и 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, проведут в Раменском в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В Вяземской воздушно-десантной операции, проводившейся в январе-феврале 1942 года, принимали участие около десяти тысяч десантников. В тылу врага они прошли около 600 километров и освободили около 200 населённых пунктов. 4-й воздушно-десантный корпус отправился на участие в операции с аэродрома Раменское. А на войне в Афганистане погибли 12 жителей округа.





«7 февраля в Троицком храме в этот день проведут панихиду по погибшим воинам. Затем состоится митинг у Вечного огня на площади Победы и возложение цветов к монументу Родина-мать. А в полдень в городе проведут показ военной техники и вооружения войск десантников», — говорится в сообщении.