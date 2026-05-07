В Раменском возложили цветы к Вечному огню и открыли мемориальную доску
В преддверии 9 Мая в Раменском возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Среди почётных гостей были прокурор Московской области Сергей Забатурин, председатель Совета региональной общественной организации ветеранов прокуратуры Подмосковья Игорь Климов и Наталья Владимировна Кузнецова – дочь участника Великой Отечественной войны, заслуженного юриста РСФСР, почётного работника прокуратуры СССР и государственного советника юстиции третьего класса Владимира Васильевича Кузнецова.
«Каждый цветок у Вечного огня – это знак нашей благодарности тем, кто сражался на фронтах войны, трудился в тылу, отдал свои жизни ради будущего нашей страны», – сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.
У здания городской прокуратуры он вместе с почётными гостями открыл мемориальную доску в честь Владимира Кузнецова.