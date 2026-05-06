Глава Раменского округа Малышев присоединился к акции «Окна Победы»
Патриотическая акция «Окна Победы» проходит в Раменском округе. К ней присоединился глава муниципалитета Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В рамках акции на окна наклеивают рисунки, связанные с Днём Победы.
«Приглашаю всех жителей Раменского округа присоединиться к этой доброй традиции! Пусть наши окна станут своеобразными «выставочными галереями», где каждый рисунок — это слово благодарности героям, защитившим нашу Родину», — сказал Эдуард Малышев.Он добавил, что массовость акции демонстрирует единство народа в сохранении исторической памяти.
Ранее сообщалось, что 6 мая из Балашихи в Москву отправился «Электропоезд Победы»: пассажиры слушали рассказы участников Великой Отечественной войны, а также стихи и песни военных лет.