В Сергиевом Посаде ветеран СВО стал тренером по адаптивному спорту

28 ноября 2025, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Центре имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде ветеран специальной военной операции Павел Гизевский организовал секцию по волейболу сидя. Здесь проходят реабилитацию наши бойцы, спорт помогает им с адаптацией, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.





Павел ушёл на передовую добровольцем в 2022 году. Он работал на Краснолиманском и Сватово-Кременном направлениях. Спустя 11 месяцев службы получил ранение, спасая сослуживца.





«После реабилитации в госпитале я не мог себя найти. Заниматься тюнингом и ремонтом машин, как раньше, уже не хотелось, это казалось скучным», — сказал Павел Гизевский.

​Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа



Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа



«Я понял, что тут есть и адреналин, и команда, сражения», — поделился ветеран СВО.

