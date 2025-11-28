В Сергиевом Посаде ветеран СВО стал тренером по адаптивному спорту
В Центре имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде ветеран специальной военной операции Павел Гизевский организовал секцию по волейболу сидя. Здесь проходят реабилитацию наши бойцы, спорт помогает им с адаптацией, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Павел ушёл на передовую добровольцем в 2022 году. Он работал на Краснолиманском и Сватово-Кременном направлениях. Спустя 11 месяцев службы получил ранение, спасая сослуживца.
«После реабилитации в госпитале я не мог себя найти. Заниматься тюнингом и ремонтом машин, как раньше, уже не хотелось, это казалось скучным», — сказал Павел Гизевский.Помощь Павлу оказали кураторы фонда «Защитники Отечества». Они помогли оформить документы, получить спортивный протез и познакомили его с главным тренером сборной Московской области по волейболу сидя Николаем Зеликовым. Тренер регулярно приезжает в центр Мещерякова, проводит тренировки и судит товарищеские матчи.
Военнослужащий начал новый этап в жизни. Он посещает занятия по настольному теннису, участвует в соревнованиях, в том числе в Кубке Защитника. Параллельно он собрал собственную команду по волейболу сидя в Сергиевом Посаде. Сейчас Павел официально входит в состав сборной Московской области.
«Я понял, что тут есть и адреналин, и команда, сражения», — поделился ветеран СВО.В дальнейшем он планирует работать тренером. Для этого Павел пройдёт обучение по специальности «адаптивная физическая культура».