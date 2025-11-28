Достижения.рф

Проект «Герои Подмосковья» продолжает переподготовку ветеранов СВО

оригинал Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», цель которого — помочь участникам боевых действий освоить новые профессии и трудоустроиться в государственные или коммерческие структуры.



Годовая программа включает очные и дистанционные занятия, что позволяет участникам гибко совмещать обучение с личным графиком. Проект полностью бесплатный для тех, кто проходит конкурсный отбор.

Учебный курс состоит из четырёх тематических модулей, между которыми предусмотрена практическая стажировка в государственных и муниципальных учреждениях. Такой формат даёт возможность получить актуальные навыки и на практике увидеть работу ведомств изнутри.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, подготовить эссе, выполнить тестирование и пройти собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и получить стажировку в структурах региональной власти.

Дайана Хусинова

