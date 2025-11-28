Проект «Герои Подмосковья» продолжает переподготовку ветеранов СВО
В Московской области продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», цель которого — помочь участникам боевых действий освоить новые профессии и трудоустроиться в государственные или коммерческие структуры.
Годовая программа включает очные и дистанционные занятия, что позволяет участникам гибко совмещать обучение с личным графиком. Проект полностью бесплатный для тех, кто проходит конкурсный отбор.
Учебный курс состоит из четырёх тематических модулей, между которыми предусмотрена практическая стажировка в государственных и муниципальных учреждениях. Такой формат даёт возможность получить актуальные навыки и на практике увидеть работу ведомств изнутри.
Чтобы присоединиться к программе, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, подготовить эссе, выполнить тестирование и пройти собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и получить стажировку в структурах региональной власти.
