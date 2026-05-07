Противопожарное обустройство лесов в Подмосковье выполнили почти на треть

07 мая 2026, 16:11

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Работы по противопожарному обустройству лесов проводят в Московской области. В настоящее время их общая готовность составляет 31,8% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Мероприятия по защите от пожаров проходят во всех 19 филиалах Мособллеса.





«Лидерские позиции занимают Талдомское и Бородинское лесничество. Там выполнили более 50% запланированных работ», — отмечается в сообщении.