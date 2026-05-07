Противопожарное обустройство лесов в Подмосковье выполнили почти на треть
Работы по противопожарному обустройству лесов проводят в Московской области. В настоящее время их общая готовность составляет 31,8% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятия по защите от пожаров проходят во всех 19 филиалах Мособллеса.
«Лидерские позиции занимают Талдомское и Бородинское лесничество. Там выполнили более 50% запланированных работ», — отмечается в сообщении.В программу по предотвращению лесных пожаров входит создание минерализованных полос — барьеров, препятствующих распространению огня, установка и ремонт противопожарных шлагбаумов и аншлагов, приведение в порядок дорог для пожарной техники, а также обустройство в лесных зонах специальных мест для пикников.