В волоколамском ЖК «Благодар» завершили комплексное благоустройство двора

28 августа 2026, 21:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В Волоколамске завершили комплексное благоустройство двора возле домов №№ 21-27 во 2-м Шаховском проезде. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Качество работы в ходе выездного осмотра ЖК «Благодар» оценили представители администрации и местные жители.



Обновление дворового пространства охватило территорию площадью свыше 5000 квадратных метров. На проезжей части, тротуарах и подходах к подъездам уложили новый асфальт, обустроили парковки и нанесли разметку. Заменили бордюрный камень, подсыпали плодородный грунт и заново засеяли газоны. У каждого подъезда установили новые скамейки и урны.



«В следующем году планируем продолжить работы во 2-м Шаховском проезде. Обновим детскую игровую площадку», – поделилась планами глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.