Волоколамские школьники узнают об искусственном интеллекте и цифровой грамотности

27 августа 2026, 18:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском муниципальном округе стартует проект по повышению цифровой грамотности «Киберурок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В новом учебном году изучению цифровой грамотности в подмосковных школах уделят особое внимание. Волоколамским школьникам расскажут о кибербезопасности и возможностях искусственного интеллекта

«На уроках информатики и в ходе внеурочной деятельности ребята узнают о правилах поведения в интернете, безопасности личных данных, о том, куда обращаться за помощью, столкнувшись с мошенниками, и о многом другом Учащимся младших классов расскажут о безопасном использовании ресурсов всемирной паутины, старшеклассникам – о применении искусственного интеллекта для учёбы», – пояснили в администрации.