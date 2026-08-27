Волоколамские школьники узнают об искусственном интеллекте и цифровой грамотности
В Волоколамском муниципальном округе стартует проект по повышению цифровой грамотности «Киберурок». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В новом учебном году изучению цифровой грамотности в подмосковных школах уделят особое внимание. Волоколамским школьникам расскажут о кибербезопасности и возможностях искусственного интеллекта
«На уроках информатики и в ходе внеурочной деятельности ребята узнают о правилах поведения в интернете, безопасности личных данных, о том, куда обращаться за помощью, столкнувшись с мошенниками, и о многом другом Учащимся младших классов расскажут о безопасном использовании ресурсов всемирной паутины, старшеклассникам – о применении искусственного интеллекта для учёбы», – пояснили в администрации.Цифровой грамотности также будут обучать в кружках на базе школ и центров дополнительного образования. Так, в волоколамском Доме детского творчества она станет важным разделом обучающих программ «Юные пользователи ПК», «Электроник», «Программирование» и «Чек-пойнт программирование».