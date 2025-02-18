В Яхроме завершают строительство домов для переселенцев из аварийного жилья

Три пятиэтажных дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят в микрорайоне Левобережье города Яхрома Дмитровского округа, готовность двух домов составляется 95%, ещё одного — около 70%, передаёт корреспондент Евгений Рой.

«Все три дома уже остеклены, установлены фасадные панели. В двух домах ведут отделочные работы и ставят сантехнику, отопление и водоснабжение к ним уже подведены. К третьему дому сейчас ведётся подключение. На объекте работают 89 человек, используется шесть единиц строительной техники», — рассказал представитель подрядчика Виктор Гришин.

В новостройки переедут жильцы из аварийных домов №1 и 2 по Парковой улице и домов №23, 24 и 25 по улице Ленина — всего около 400 человек.