Ветераны СВО проходят обучение и строят карьеру на программе «Герои Подмосковья»

20 января 2026, 13:36

Ветераны специальной военной операции в Московской области могут принять участие в программе «Герои Подмосковья». Она помогает развить новые навыки, пройти стажировку в госструктурах и получить поддержку в дальнейшем профессиональном развитии.





Программа является продолжением федерального проекта «Время Героев». Главная цель — подготовить компетентных специалистов из числа участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях.

«Если говорить про какие-то конкретные навыки, то в органах государственной власти я раньше не работал. Я служил в милиции в свое время. У меня юридическое образование, и как юристу для меня здесь очень много нового, много интересного и много полезного. Это все то, что мне в дальнейшей жизни при любом раскладе понадобится», — рассказал военнослужащий, уачстник программы Алексей Киселенко.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв.