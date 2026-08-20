Волоколамская больница пополнилась современным оборудованием
В Волоколамскую больницу поступил современный электромеханический операционный стол. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Комплекс «АКСИМА ФАУРА» разработали российские специалисты. Теперь врачи имеют в распоряжении надёжный и высокофункциональный инструмент.
«Стол обеспечивает максимальный комфорт и безопасность как для пациентов, так и для самих хирургов. Конструкция предусматривает проведение самых разных операций, от плановых до экстренных. Электромеханическое управление и система слайдинга позволяют добиться идеального позиционирования, что критически важно для сложных хирургических вмешательств», – рассказали в администрации.Там добавили, что наличие встроенного аккумулятора гарантирует бесперебойную работу даже в непредвиденных ситуациях.