Достижения.рф

Волоколамская больница пополнилась современным оборудованием

оригинал Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В Волоколамскую больницу поступил современный электромеханический операционный стол. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.



Комплекс «АКСИМА ФАУРА» разработали российские специалисты. Теперь врачи имеют в распоряжении надёжный и высокофункциональный инструмент.

«Стол обеспечивает максимальный комфорт и безопасность как для пациентов, так и для самих хирургов. Конструкция предусматривает проведение самых разных операций, от плановых до экстренных. Электромеханическое управление и система слайдинга позволяют добиться идеального позиционирования, что критически важно для сложных хирургических вмешательств», – рассказали в администрации.
Там добавили, что наличие встроенного аккумулятора гарантирует бесперебойную работу даже в непредвиденных ситуациях.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0