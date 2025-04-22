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Волонтёры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству

Фото: пресс-служба МИМП МО

Фото: пресс-служба МИМП МО

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 21 апреля, оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям Московской области, которые хотят принять участие в голосовании, помогают подмосковные волонтёры, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политике.
«Сейчас на проекте работают свыше 2,4 тыс. волонтёров, при этом их число постоянно растёт. Ребята могут присоединиться к работе в любой момент до завершения голосования», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что волонтёры работают на 288 специальных информационных точках. Ребята рассказывают жителям региона о голосовании, территориях, за которые можно отдать голос, и объясняют, как это сделать.

​Фото: пресс-служба МИМП МО

Голосование проводится на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно продлится до 12 июня.

Присоединиться к «Волонтёрам Подмосковья» может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru, затем зарегистрироваться на сайте Добро.рф.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс региональных мер поддержки участников волонтёрского движения, он включает в себя выплату грантов и субсидий, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, обучении, межрегиональном обмене опытом, а также освещение волонтёрских акций в СМИ. Подробнее об этом — по ссылке.

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#екатерина швелидзе
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#подмосковье
Власти Щёлкова готовятся принять участников программы «Герои Подмосковья»
22 апреля 2025, 12:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

В Московской области реализуется программа профессиональной переподготовки для участников специальной военной операции «Герои Подмосковья», о работе в рамках программы рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, сообщает РИАМО.
«Мы с командой уже начали подготовку инфраструктуры для сопровождения участников проекта «Герои Подмосковья» на местах. Это и консультационные пункты, и специализированные кураторы в администрации, и психологическая поддержка. Мы делаем все, чтобы путь от подачи заявки до трудоустройства прошёл максимально эффективно и комфортно», — заявил Андрей Булгаков.
Он подчеркнул, что пройти профессиональную переподготовку могут бойцы всех возрастов.

Заявки на участие в программе «Герои Подмосковья» принимаются до 30 апреля. Затем участникам предстоит пройти онлайн-тестирование и собеседование. Результаты отбора объявят 1 июля, а годовое обучение в рамках программы начнётся 15 сентября.

Обучение будет проводиться бесплатно в очно-заочном формате. Выпускникам предложат места в государственных учреждениях и коммерческих компаниях или включат в кадровый резерв.

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В Подмосковье задержали машину с грузом метадона
22 апреля 2025, 10:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Машину, в которой было спрятано 798 свёртков с наркотиками, остановили полицейские в балашихинском микрорайоне Купавна, водитель и пассажир автомобиля задержаны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Сотрудники ДПС в ходе патрулирования Купавны остановили автомобиль для проверки документов. Водитель и пассажир — 22-летний и 23-летний уроженцы одной из среднеазиатских республик — сильно нервничали, поэтому автоинспекторы решили провести досмотр машины. Под сиденьем они обнаружили 798 свёртков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.
Экспертиза четырёх свёртков показала, что порошок является наркотиком метадоном. Содержимое остальных свёртков будет проверено в ходе расследования.

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#мвд московской области
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Подольские студенты сдали более 20 литров крови на донорской акции
22 апреля 2025, 10:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Ежегодную молодёжную акцию «Стань донором крови» провели в Подольске, участие в ней приняли студенты учреждений профессионального образования, члены молодёжных организаций и волонтёры, они сдали более 20 литров крови, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мне недавно исполнилось 18 лет, кровь сдаю впервые. Чувствую себя отлично. Сделал доброе дело. Возможно, моя кровь кому-то поможет», — поделился впечатлением от участия в акции студент Игорь Пономарёв.
После сдачи крови доноры получили по 1052 рубля на питание, кроме того, их на день освободили от занятий.

Акция «Стань донором крови» проводится регулярно, в этом году в Подольске она будет проходить трижды: два раза весной и один раз осенью.

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#студенты
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Подмосковные школьники победили на Национальной технологической олимпиаде
22 апреля 2025, 10:18

Фото: пресс-служба НТО

19 школьников из Московской области вошли в число лучших на Национальной технологической олимпиаде, по общему количеству победителей и призёров Подмосковье заняло четвёртое место среди регионов-участников, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Представители Московской области проявили себя в таких направлениях, как «Технологии виртуальной реальности», «Разработка мобильных приложений», «Аэрокосмические системы», «Автономные транспортные системы», «Ядерные технологи», «Искусственный интеллект», «Автоматизации бизнес-процессов», «Разработка компьютерных игр», «Инфохимия», «Цифровые сенсорные системы» и «Программная инженерия в финансовых технологиях», — говорится в сообщении.
Соревнования в рамках Национальной технологической олимпиады проходили для учеников 8-11 классов в течение двух месяцев. Всего в этом году на участие в олимпиаде было подано около 220 тысяч заявок. В финал вышли около 2 тысяч человек. По итогу испытаний призёрами и победителями стали ребята из 50 российских регионов и Республики Беларусь. Они смогут получить дополнительные баллы на ЕГЭ и приглашение на стажировку в ведущие компании.

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#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 22 апреля составила пять баллов
22 апреля 2025, 10:01

Фото: пресс-служба НТО

На пять балов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 22 апреля, основные заторы наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более одного миллиона автомобилей, что на полпроцента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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