Волонтёры Подмосковья приступили к работе на голосовании по благоустройству

Фото: пресс-служба МИМП МО
Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 21 апреля, оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жителям Московской области, которые хотят принять участие в голосовании, помогают подмосковные волонтёры, сообщает пресс-служба регионального министерства информации и молодёжной политике.
«Сейчас на проекте работают свыше 2,4 тыс. волонтёров, при этом их число постоянно растёт. Ребята могут присоединиться к работе в любой момент до завершения голосования», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Она добавила, что волонтёры работают на 288 специальных информационных точках. Ребята рассказывают жителям региона о голосовании, территориях, за которые можно отдать голос, и объясняют, как это сделать.
Фото: пресс-служба МИМП МО
Голосование проводится на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Оно продлится до 12 июня.
Присоединиться к «Волонтёрам Подмосковья» может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе volonter.mosreg.ru, затем зарегистрироваться на сайте Добро.рф.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс региональных мер поддержки участников волонтёрского движения, он включает в себя выплату грантов и субсидий, страхование жизни и здоровья, помощь в организации мероприятий, обучении, межрегиональном обмене опытом, а также освещение волонтёрских акций в СМИ. Подробнее об этом — по ссылке.
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Лев Каштанов