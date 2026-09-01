Воробьёв проверил в Домодедове работу отремонтированного ДК «Мир»

01 сентября 2026, 20:27

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу Городского дворца культуры «Мир» в Домодедове. В прошлом году в здании завершили капремонт.





Сейчас в ДК занимаются более 800 человек, работают десятки творческих и спортивных направлений, проходят концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия.



В рамках рабочей поездки в городской округ Домодедово губернатор приехал во дворец культуры и поговорил с сотрудниками и жителями. Во встрече также участвовали сенатор Александр Двойных, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Приехали в микрорайон Западный проверить, как работает дворец культуры «Мир» после капремонта. Это один из основных культурных центров города, где занимаются более 800 человек. В «Мире» занимаются дети и молодёжь, приходят участники проекта «Активное долголетие», приезжают артисты. По просьбам жителей развиваем новые творческие студии, в том числе для родителей», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Радостно видеть такое современное здание – прекрасный зал с удобными креслами и отличной сценой, где может выступать театр или балетная труппа любого уровня. Вложения требовались серьёзные, но это был запрос жителей – они ждали обновления», – сказал Фетисов.

А Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Это была важная и интересная встреча с активными жителями нашего округа. Прозвучало много вопросов, предложений. Было и немало благодарностей в адрес главного дворца культуры Домодедова. Я живу здесь уже 10 лет и знаю, как трепетно относятся к нему горожане. Ремонт немного задержался из-за пандемии, но теперь здесь и «Умный ДК», и кафе, и велопарковки, и пандусы для маломобильных групп, и многое другое. Всё современное, комфортное», – добавил Жолобов.