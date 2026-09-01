Воробьёв проверил в Домодедове работу отремонтированного ДК «Мир»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу Городского дворца культуры «Мир» в Домодедове. В прошлом году в здании завершили капремонт.
Сейчас в ДК занимаются более 800 человек, работают десятки творческих и спортивных направлений, проходят концерты, спектакли, выставки и другие мероприятия.
В рамках рабочей поездки в городской округ Домодедово губернатор приехал во дворец культуры и поговорил с сотрудниками и жителями. Во встрече также участвовали сенатор Александр Двойных, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
«Приехали в микрорайон Западный проверить, как работает дворец культуры «Мир» после капремонта. Это один из основных культурных центров города, где занимаются более 800 человек. В «Мире» занимаются дети и молодёжь, приходят участники проекта «Активное долголетие», приезжают артисты. По просьбам жителей развиваем новые творческие студии, в том числе для родителей», – отметил Воробьёв.
Здание, построенное в 1986 году, давно нуждалось в модернизации. Было решено проводить ремонт поэтапно. Он проходил с 2023 по 2025 годы.
«Радостно видеть такое современное здание – прекрасный зал с удобными креслами и отличной сценой, где может выступать театр или балетная труппа любого уровня. Вложения требовались серьёзные, но это был запрос жителей – они ждали обновления», – сказал Фетисов.В этом году Городской дворец культуры «Мир» присоединился к региональному проекту «Умный ДК», который объединяет возможности новой инфраструктуры с цифровыми сервисами. На платформе «Дома культуры Подмосковья» можно найти все доступные занятия, помещения, информацию о них, записаться в кружок или арендовать студию онлайн.
Зрительный зал оснастили камерами с искусственным интеллектом для определения загрузки. Система проходит тестирование. Также сделали новую удобную навигацию, установили зарядные станции и бесплатный Wi-Fi, открыли кафе и зоны отдыха, оборудовали велопарковку.
«Это была важная и интересная встреча с активными жителями нашего округа. Прозвучало много вопросов, предложений. Было и немало благодарностей в адрес главного дворца культуры Домодедова. Я живу здесь уже 10 лет и знаю, как трепетно относятся к нему горожане. Ремонт немного задержался из-за пандемии, но теперь здесь и «Умный ДК», и кафе, и велопарковки, и пандусы для маломобильных групп, и многое другое. Всё современное, комфортное», – добавил Жолобов.По его словам, за прошедший год ДК посетили более 40 000 человек.
Ежегодно в учреждении проводят около 300 мероприятий. Это творческие фестивали и конкурсы, выступления артистов. В ДК работают 47 клубных формирований по разным направлениям – вокал, хореография, театр, инструментальное исполнительство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Местные творческие коллективы не раз становились лауреатами фестивалей и конкурсов различного уровня.
В 2023-2025 годы в Подмосковье отремонтировали 36 домов культуры. В планах на 2026-2027 – обновить ещё 12.