Воробьёв разъяснил суть новой меры поддержки производителей детских товаров

Капитальный ремонт стационара областного противотуберкулёзного диспансера планируют провести в деревне Скуманиха округа Щёлково, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.