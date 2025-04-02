Воробьёв разъяснил суть новой меры поддержки производителей детских товаров

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В Подмосковье запустили новую меру поддержки производителей детских товаров по программе импортозамещения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Льготный заём от 50 до 150 млн рублей на семь лет под 1% годовых могут получить производители игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из неё для детей. Потратить средства можно на приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое», – написал губернатор в своём телеграм-канале.По данным Воробьёва, в Подмосковье более 150 предприятий производят детские товары, и им оказывают всестороннюю поддержку.
В сфере детских товаров в регионе работают более 10 тыс. человек. Они производят питание, одежду, обувь, средства гигиены, игрушки и игровые площадки.
Узнать подробности о новой мере поддержке и подать заявку можно на сайте Фонда развития промышленности Московской области.
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Лора Луганская