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Воробьёв разъяснил суть новой меры поддержки производителей детских товаров

Фото: t.me/vorobiev_live

Фото: t.me/vorobiev_live

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В Подмосковье запустили новую меру поддержки производителей детских товаров по программе импортозамещения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Льготный заём от 50 до 150 млн рублей на семь лет под 1% годовых могут получить производители игр и игрушек, детской одежды и обуви, кожи и изделий из неё для детей. Потратить средства можно на приобретение оборудования, инжиниринговые услуги и другое», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
По данным Воробьёва, в Подмосковье более 150 предприятий производят детские товары, и им оказывают всестороннюю поддержку.

В сфере детских товаров в регионе работают более 10 тыс. человек. Они производят питание, одежду, обувь, средства гигиены, игрушки и игровые площадки.

Узнать подробности о новой мере поддержке и подать заявку можно на сайте Фонда развития промышленности Московской области.

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В Пушкине ищут подрядчика на ремонт хирургического отделения больницы
02 апреля 2025, 13:19

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Капитальный ремонт хирургического отделения планируют провести в Пушкинской клинической больнице имени профессора В.Н. Розанова, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хирургическое отделение больницы, расположенное по адресу: город Пушкино, Авиационная улица, дом №35, корпус 1. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 632 миллиона 729 тысяч 620 рублей, заявки принимаются до 15 апреля.

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#медицина
#здравоохранение
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Предприниматели Шатуры узнали, как по-новому рассчитать гостей в ресторанах
02 апреля 2025, 13:13

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Шатурские бизнесмены обсудили с представителями надзорных органов новые правила расчёта гостей в пунктах общественного питания. Очередной бизнес-завтрак состоялся в коворкинге центра «Возрождение», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«На этот раз был поднят вопрос, который касается новых правил расчёта гостей в общепите. Изменения в закон вступили в силу с 1 марта. Разъяснения и рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания дала замначальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области Кристина Токарева.
«Порядок расчёта в заведениях меняется – сначала кассовый чек, потом оплата. Это позволит, например, избежать проблем обсчёта клиента. Также исчезнут жалобы, что после совершения покупки человеку не выдали на руки чек, где прописаны оплаченные им позиции», – сказала Токарева.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

По её словам, вопроса о том, выдавать ли фискальный документ, стоять не должно.

Кто-то посетовал на то, что новшества отразятся на скорости обслуживания клиентов в заведениях. Где-то придется наделить сотрудников новыми обязанностями. Ясно одно: в случае несоблюдения кассовой дисциплины ответственность будет лежать на работодателе. Именно на предпринимателя наложат штрафы.

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Подмосковная команда победила на межрегиональном турнире по гандболу
02 апреля 2025, 12:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области одержала победу на межрегиональном турнире по гандболу среди юношей до 15 лет, который проходил в Перми под эгидой SEHA — Gazprom League, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В первый игровой день команда Подмосковья одержала две победы: сначала над столичными гандболистами со счетом 24:19 (12:10), затем над командой хозяев турнира — сборной Пермского края — со счётом 30:18 (11:10). А во второй день соревнований представители Московской области выиграли у команды Санкт-Петербурга со счётом 28:17 (14:8)», — говорится в сообщении.
Кроме того, вратаря подмосковной сборной Тимофея Кудрявцева признали лучшим игроком турнира.

Второе место на межрегиональном турнире заняла команда Пермского края, бронзу соревнований выиграли гандболисты из Москвы.

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В Щёлкове капитально отремонтируют противотуберкулёзный диспансер
02 апреля 2025, 12:38

Фото: istockphoto.com/nito100

Капитальный ремонт стационара областного противотуберкулёзного диспансера планируют провести в деревне Скуманиха округа Щёлково, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать пятиэтажное здание медицинского учреждения общей площадью более 7,4 тыс. квадратных метров, построенное в 1969 году. Ремонт должен быть завершён в 2027 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 404 миллиона 361 тысячу рублей. Заявки принимаются до 15 апреля.

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#щёлково
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В Подмосковье оптимизировали работу 69 светофоров
02 апреля 2025, 12:22

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы 69 светофоров, расположенных в 13 округах Московской области, оптимизировали за первый квартал 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«За три месяца года специалисты регионального Центра безопасности дорожного движения скорректировали режимы работы 60 светофоров, разработали и установили программы на семи новых светофорах и перенастроили работу двух светофоров. Благодаря этому пропускная способность участков региональных дорог вросла на 10-15%», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
В частности, оптимизация работы светофоров позволила в два раза уменьшить заторы на пересечении дорог «Калиново — Дракино» и «Серпухов — Протвино» в округе Серпухов и увеличить пропускную способность участка Каширского шоссе в Ленинском округе. Оптимизация проводилась также в Химках, Раменском, Щёлкове, Домодедове, Дмитровском округе, Мытищах, Истре, Люберцах, Одинцовском округе, Лобне и Красногорске.

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