Воробьёв встретился с Общественным советом программы «Герои Подмосковья»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл встречу с членами Общественного совета образовательной программы «Герои Подмосковья». Этот совет будет принимать решение о включении кандидатов из числа участников СВО в новую региональную программу.
Цель программы – подготовка компетентных кадров для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
Присоединиться к программе «Герои Подмосковья» может любой демобилизовавшийся участник СВО с высшим образованием и управленческим опытом. Если военнослужащий сейчас находится в зоне спецоперации, у него есть возможность попасть в резерв для отложенного обучения.
С начала марта для участия в программе уже подано около 750 заявок, в том числе более 150 – от бойцов из других регионов. Приём продлится до конца апреля. Затем бойцов ждут тестирование и собеседование, по итогам которых в конце июня Общественный совет выберет тех, кто станет участником региональной программы.
По итогам обучения участникам предстоит сдать экзамены. Каждому предложат пройти стажировку в правительстве и органах местного самоуправления Московской области. Лучшие смогут устроиться на руководящую должность. В некоторых случаях боец может быть принят на работу до окончания обучения.
Президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, который тоже входит в Общественный совет, отметил, что важно поддержать бойцов, которые не попадут в образовательную программу.
Телефон – 8 (498) 602-00-26. Звонить можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
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«Мы запустили программу «Герои Подмосковья», чтобы те, кто возвращается из зоны спецоперации, могли найти себя. Вы знаете, что большой успех имела федеральная программа «Время Героев». Сейчас каждый регион создаёт свою. У нас сегодня уже зарегистрировано более 750 человек. Когда они уходили на СВО, было одно мировоззрение, и была профессия. Но вернувшись, многие понимают, что хочется реализоваться в чём-то более значимом. Наша программа – как раз про поиск того, что хочет человек», – пояснил Воробьёв.Он добавил, что Фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и новая программа «Герои Подмосковья» ставят целью заботу и внимание к бойцам.
«В Общественном совете – очень много заслуженных, настоящих мужчин и очень добрых, смелых женщин со стержнем. Нам с вами важно рассказать ребятам о возможностях, которые открываются перед ними», – сказал глава региона.Программа разработана совместно с ВШГУ РАНХиГС. Очно-заочное годовое обучение стартует в сентябре. На каждом этапе за участниками закрепят персонального наставника из числа членов правительства Московской области и руководителей муниципальных образований региона. Они продолжат сопровождать их и после трудоустройства.
Присоединиться к программе «Герои Подмосковья» может любой демобилизовавшийся участник СВО с высшим образованием и управленческим опытом. Если военнослужащий сейчас находится в зоне спецоперации, у него есть возможность попасть в резерв для отложенного обучения.
С начала марта для участия в программе уже подано около 750 заявок, в том числе более 150 – от бойцов из других регионов. Приём продлится до конца апреля. Затем бойцов ждут тестирование и собеседование, по итогам которых в конце июня Общественный совет выберет тех, кто станет участником региональной программы.
«Важно, чтобы всё было прозрачно, чтобы каждый, кто пройдёт в финал конкурса, понимал, что отбор был справедливым. В том числе для этого был создан Общественный совет, в который вошли Герои России, действующие военнослужащие, общественники, представители РПЦ, депутаты, артисты и медики», – рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества», секретарь Общественного совета программы «Герои Подмосковья» Ольга Ермакова.Один из членов Общественного совета новой образовательной программы – военкор телеканала НТВ из Истры Алексей Ивлиев. В прошлом году вместе с оператором он попал под обстрел украинской артиллерии под Горловкой. Оператор погиб, а журналист лишился руки. Сейчас Алексей вернулся к обычной жизни, продолжает работать, старается помогать бойцам, которые тоже пережили ампутацию.
«Такие программы безумно нужны, потому что многие ребята, которые приходят с передовой, растеряны. Кто-то был ранен, кто-то, как и я, лишился конечностей. Часто они не понимают, как вернуться к обычной жизни и очень рассчитывают на поддержку. Ребята должны чувствовать, что они здесь нужны, востребованы», – отметил Ивлиев.«Герои Подмосковья» – продолжение президентской программы «Время Героев», благодаря которой многие бойцы прошли подготовку и были трудоустроены на должности управленцев по всей стране. В Общественный совет вошёл её участник майор Кирилл Лосунчуков. Во время обучения он проходил практику в подмосковном правительстве. Сейчас занимает должность замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО.
«После участия в программе «Время Героев» моя жизнь развернулась на 180 градусов. Военная служба тоже является государственной, но она отличается от гражданской. Тем не менее, мы и там, и здесь приносим пользу Отечеству. Ко мне обращаются многие знакомые бойцы, спрашивают, стоит ли подавать заявку. Я всем рекомендую попробовать и рассказываю о региональной программе «Герои Подмосковья», предлагаю стать ее участником, – поделился Кирилл.Он напомнил, что при отборе в новую областную программу, как и в федеральную, учитывают достижения, управленческие навыки, результаты тестирования и собеседования.
По итогам обучения участникам предстоит сдать экзамены. Каждому предложат пройти стажировку в правительстве и органах местного самоуправления Московской области. Лучшие смогут устроиться на руководящую должность. В некоторых случаях боец может быть принят на работу до окончания обучения.
Президент Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк, который тоже входит в Общественный совет, отметил, что важно поддержать бойцов, которые не попадут в образовательную программу.
«Помимо отбора кандидатов, одна из задач Общественного совета – помочь тем, кто подал заявку, но не прошёл в финал. Им также важно уделять внимание, чтобы они чувствовали поддержку. Возможно, будем привлекать их к военно-патриотической работе», – сказал Лысюк.Также в Общественный совет программы «Герои Подмосковья» вошли: военный журналист, спецкор телеканала «Россия» Александр Сладков, военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий Даниил Безсонов, полковник, вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Репин, исполнительный продюсер ВГТРК, вдова военного корреспондента «Известий» Семена Ерёмина из Балашихи Виктория Ерёмина, Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко, певица Юта и другие.
«Я как психолог езжу работать к бойцам, которые ещё выполняют свой долг. Часто у них возникает вопрос – а что мы будем делать потом? Эта программа самим своим существованием мотивирует их, даёт понять, что у них будет возможность научиться, попробовать, оценить свои шансы. Это уже огромная поддержка и помощь», – уверена президент благотворительного фонда содействия СВО «Наши – это мы», волонтёр-психолог Ольга Ржавцева.Заявку на участие в образовательной программе «Герои Подмосковья» можно подать на сайте или направить по почте: 123592, А/Я № 89, «Герои Подмосковья».
Телефон – 8 (498) 602-00-26. Звонить можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
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Лора Луганская