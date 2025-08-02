Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ
Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков спецназа ВДВ
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на днях легендарному подразделению исполнится 31 год, и это не просто праздник, а «дань уважения одной из самых элитных частей нашей армии, её героической истории и живым традициям», добавил Воробьёв.
Губернатор напомнил, что история ВДВ началась 95 лет назад, а нынешние десантники являются её достойными продолжателями. Многие из них в настоящее время находятся в зоне СВО.
«Мы с ними, мы за них. И мы помним о тех, кто отдал всё ради Родины», – написал Воробьёв.Глава Подмосковья поздравил всех причастных с Днём Воздушно-десантных войск (ВДВ), который традиционно отмечается в России 2 августа.