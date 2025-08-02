Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ

02 августа 2025, 12:53

Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков спецназа ВДВ

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.





Отмечается, что на днях легендарному подразделению исполнится 31 год, и это не просто праздник, а «дань уважения одной из самых элитных частей нашей армии, её героической истории и живым традициям», добавил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор напомнил, что история ВДВ началась 95 лет назад, а нынешние десантники являются её достойными продолжателями. Многие из них в настоящее время находятся в зоне СВО.





«Мы с ними, мы за них. И мы помним о тех, кто отдал всё ради Родины», – написал Воробьёв.