Достижения.рф

Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ

Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков спецназа ВДВ
оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к мемориалу погибших разведчиков 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.



Отмечается, что на днях легендарному подразделению исполнится 31 год, и это не просто праздник, а «дань уважения одной из самых элитных частей нашей армии, её героической истории и живым традициям», добавил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор напомнил, что история ВДВ началась 95 лет назад, а нынешние десантники являются её достойными продолжателями. Многие из них в настоящее время находятся в зоне СВО.

«Мы с ними, мы за них. И мы помним о тех, кто отдал всё ради Родины», – написал Воробьёв.
Глава Подмосковья поздравил всех причастных с Днём Воздушно-десантных войск (ВДВ), который традиционно отмечается в России 2 августа.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0