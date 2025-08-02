02 августа 2025, 10:54

Губернатор Воробьёв: профессионализм 45-бригады спецназа ВДВ вызывает уважение

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: Александра Степанова)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.





На днях подразделению исполнился 31 год. С первого дня десантники участвуют в СВО.



Андрей Воробьёв поблагодарил военнослужащих, вручил государственные и областные награды, а также поговорил с семьями погибших солдат. По его словам, легендарная бригада зарекомендовала себя в самых сложных операциях.





«Профессионализм, забота командиров, компетенции, которые сегодня войска осваивают, вызывают уважение. ВДВ раньше чаще всего ассоциировались с парашютами, сейчас же на линии боевого соприкосновения, в горячих точках речь идет об универсальных навыках, которыми должен владеть и командир, и рядовой боец», — отметил губернатор.