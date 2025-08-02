Воробьёв поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ
Губернатор Воробьёв: профессионализм 45-бригады спецназа ВДВ вызывает уважение
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Днем Воздушно-десантных войск военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.
На днях подразделению исполнился 31 год. С первого дня десантники участвуют в СВО.
Андрей Воробьёв поблагодарил военнослужащих, вручил государственные и областные награды, а также поговорил с семьями погибших солдат. По его словам, легендарная бригада зарекомендовала себя в самых сложных операциях.
«Профессионализм, забота командиров, компетенции, которые сегодня войска осваивают, вызывают уважение. ВДВ раньше чаще всего ассоциировались с парашютами, сейчас же на линии боевого соприкосновения, в горячих точках речь идет об универсальных навыках, которыми должен владеть и командир, и рядовой боец», — отметил губернатор.
Участники награждения получили ордена «За доблесть и мужество», почетные грамоты и благодарственные письма. Инструктора водолаза спецназа Романа Зырянова удостоили «Ордена Мужества» посмертно.
Воробьев также пообщался с родственниками гвардии старшего лейтенанта Артема Щукина, который погиб во время штурма населенного пункта в Херсонской области.
Московская область регулярно оказывает поддержку 45-й бригаде ВДВ. Регион поставляет транспортные средства, квадрокоптеры, запчасти, средства связи, обмундирование и многое другое.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье выделили 7,5 млн рублей на новую меру поддержки участников СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».