За пять лет в Подмосковье отремонтировали 27 ДК и детских школ искусств

31 марта 2026, 15:01

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

14 домов культуры и 13 детских школ искусств капитально отремонтировали в Московской области за последние пять лет. Сейчас ведётся обновление ещё 15 сельских ДК. Об этом рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, председатель Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба партии.





Развитие инфраструктуры в сфере культуры обсудили на форуме Мособлдумы «Культура малой Родины», который состоялся в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах.





«Партийный проект «Культура малой Родины» мы реализуем в Подмосковье с 2017 года. Он помогает сохранять наследие и вдохновлять молодёжь на творчество. Наш приоритет — культура должна быть доступна везде, независимо от удалённости от крупных городов», — подчеркнула Линара Самединова.

«Результаты работы проекта мы видим и чувствуем — это и поддержка педагогов, и покупка музыкальных инструментов, и модернизация библиотек, и новые спектакли в наших театрах и ремонт наших учреждений. Очень важно отметить поддержку министерства культуры России и, конечно, коллег из партии. Благодаря им сегодня у нас есть такая возможность для развития отрасли», — сказал Кузнецов.

«Мособлдума по инициативе «Единой России» приняла целый ряд законов для сферы культуры. Например, закон о театральной деятельности. Закон о креативных индустриях — тоже новая история, касающаяся стыка сферы культуры и предпринимательства. Обновлён, можно сказать, что заново написан, региональный закон о народных художественных промыслах. И о библиотечном деле, о музейном деле. И это только за последние пять лет», — сказала Самединова.