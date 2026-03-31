За пять лет в Подмосковье отремонтировали 27 ДК и детских школ искусств
14 домов культуры и 13 детских школ искусств капитально отремонтировали в Московской области за последние пять лет. Сейчас ведётся обновление ещё 15 сельских ДК. Об этом рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, председатель Комитета регионального парламента по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, сообщает пресс-служба партии.
Развитие инфраструктуры в сфере культуры обсудили на форуме Мособлдумы «Культура малой Родины», который состоялся в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что реализация проекта оказывает значительное влияние на развитие сферы культуры в регионе.«Партийный проект «Культура малой Родины» мы реализуем в Подмосковье с 2017 года. Он помогает сохранять наследие и вдохновлять молодёжь на творчество. Наш приоритет — культура должна быть доступна везде, независимо от удалённости от крупных городов», — подчеркнула Линара Самединова.
«Результаты работы проекта мы видим и чувствуем — это и поддержка педагогов, и покупка музыкальных инструментов, и модернизация библиотек, и новые спектакли в наших театрах и ремонт наших учреждений. Очень важно отметить поддержку министерства культуры России и, конечно, коллег из партии. Благодаря им сегодня у нас есть такая возможность для развития отрасли», — сказал Кузнецов.В свою очередь Линара Самединова отметила, что «Единая Россия» уделяет внимание и развитию законодательства в сфере культуры.
«Мособлдума по инициативе «Единой России» приняла целый ряд законов для сферы культуры. Например, закон о театральной деятельности. Закон о креативных индустриях — тоже новая история, касающаяся стыка сферы культуры и предпринимательства. Обновлён, можно сказать, что заново написан, региональный закон о народных художественных промыслах. И о библиотечном деле, о музейном деле. И это только за последние пять лет», — сказала Самединова.На форуме также обсудили модернизацию библиотечной системы и развитие дополнительного образования в сфере культуры.
Ранее сообщалось, что в Московской области проводится масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия».