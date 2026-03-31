В Подмосковье за пять лет построили более 300 школ и детских садов

31 марта 2026, 14:36

Свыше 300 детских садов и школ для 170 тысяч ребят построили и ещё более 400 капитально отремонтировали в Московской области за последние пять лет. Эта работа проводится в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.





О планах на текущий год рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова.





«В 2026 году в Подмосковье по Народной программе откроют ещё 20 новых школ почти на 15 тысяч учеников и около 30 детских садов на шесть с половиной тысяч воспитанников», — сказала Антонова.