В Подмосковье за пять лет построили более 300 школ и детских садов
Свыше 300 детских садов и школ для 170 тысяч ребят построили и ещё более 400 капитально отремонтировали в Московской области за последние пять лет. Эта работа проводится в рамках реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
О планах на текущий год рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова.
«В 2026 году в Подмосковье по Народной программе откроют ещё 20 новых школ почти на 15 тысяч учеников и около 30 детских садов на шесть с половиной тысяч воспитанников», — сказала Антонова.Новый детсад на улице Неделина в Щёлкове уже работает. Родители воспитанников отмечают, что он очень комфортный и современный.
Лидия Антонова также отметила, что по инициативе «Единой России» для педагогов Московской области введены различные меры поддержки, включая соципотеку, компенсацию за аренду жилья, а также различные выплаты.
Реализацию Народной программы в сфере развития образовательной инфраструктуры обсудили на прошедшем недавно в Нижнем Новгороде федеральном форуме «Молодёжь и дети». Там сообщили, что в стране за пять лет построили более 1 700 школ и капитально отремонтировали свыше шести с половиной объектов.
В настоящее время ведётся формирование новой Народной программы. Свои предложения россияне могут присылать на сайт естьрезультат.рф.