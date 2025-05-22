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Загруженность дорог Подмосковья утром 22 мая составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Утром 22 мая загруженность подмосковных дорог оценивается в 5 баллов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент зафиксировано свыше 1 миллиона автомобилей, что на 0,5% ниже среднего показателя за прошлый месяц.

Наиболее сильные затруднения в движении наблюдаются на федеральных трассах А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на ключевых вылетных магистралях: Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать особую осторожность на дорогах. Необходимо избегать резких манёвров и двигаться плавно, заблаговременно снижая скорость перед пешеходными переходами и местами массового притяжения. Автолюбителям рекомендуется быть предельно внимательными и учитывать безопасность всех участников дорожного движения.

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Молодежь Московской области приглашают принять участие в форумах Росмолодежи
22 мая 2025, 10:58

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

В России стартовал федеральный форумный сезон 2025 года. Молодёжь Московской области получила возможность принять участие в масштабных мероприятиях, направленных на развитие компетенций и раскрытие потенциала в самых разных направлениях, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
По словам министра информации и молодежной политики Подмосковья Екатерины Швелидзе, регион традиционно активно представлен на форумах, организуемых Росмолодёжью. Участники из области ежегодно пробуют свои силы в таких сферах, как наука, образование, социальные инициативы, предпринимательство, медиа, технологии, культура, спорт, экология, внутренний туризм и агропромышленный сектор.

«Мы, как Министерство, оказываем поддержку нашим активистам в участии в этих форумах: не только информируем о предстоящих событиях, но и организуем логистику для участников. В прошлом году почти 500 человек приняли участие в 23 Всероссийских, окружных и тематических форумах по различным направлениям, а также в 10 образовательных заездах Арт-кластера "Таврида". Именно на таких площадках рождаются новые идеи и проекты, которые развивают нашу область и страну», — подчеркнула она.

В 2025 году форумы пройдут в 25 регионах — от Калининграда до Камчатки. Молодёжь сможет принять участие в стажировках, получить предложения по трудоустройству от ведущих компаний и госкорпораций, познакомиться с предприятиями и достопримечательностями принимающих территорий, а также расширить кругозор и получить уникальный опыт. Ожидается, что мероприятия объединят свыше 20 тысяч участников со всей России.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

Программа охватывает широкий спектр тем — от науки и образования до креативных индустрий и IT. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Регистрация на мероприятия доступна на платформе «Росмолодёжь.Форумы». В числе форумов — ТИМ «Бирюса» (смена «Спорт и ЗОЖ»), «Область будущего», «Ростов», «Территория БезОпасности», «Ладога», «ПроРегион», «Каспий», «АГРОпродвижение» и «На волне».

Также продолжается приём заявок на участие в ключевых федеральных форумах:

  • «Территория смыслов» — для 4000 участников, где поднимутся темы семьи, служения, созидания и единства;
  • «Машук» — для 2200 молодых педагогов и наставников Всероссийского проекта «Первые Первым»;
  • «Истоки» — с фокусом на историческое наследие и духовно-нравственные ценности;
  • «ШУМ» — для молодых медиаспециалистов и журналистов;
  • форум ПФО «иВолга» — посвящён развитию Движения Первых в регионах.

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#подмосковье
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В подмосковном Подольске продолжается строительство жилого комплекса «Онегин»
22 мая 2025, 10:38

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Подольск продолжается строительство жилого комплекса «Онегин», реализацией которого занимается девелоперская компания ГК «Развитие», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В апреле 2025 года застройщик подписал договор на теплоснабжение с ближайшей котельной. В рамках проекта её мощность будет увеличена, чтобы обеспечить потребности будущего жилого комплекса. На объекте активно ведутся строительные работы.

В корпусе 1А завершён монтаж окон, началась подготовка к установке витражей. Продолжаются работы по устройству систем вентиляции, электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. Также ведётся кладка балконных ограждений, выполняются штукатурные и кровельные работы, заливаются стяжки полов, идёт облицовка фасада. Рабочие готовятся к установке лифтов.

В корпусе 1Б завершаются монолитные работы на техническом этаже и кровле. Полностью завершена каменная кладка на первых двух этажах здания. Ведётся монтаж внутренних инженерных систем, прокладываются трубы для подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям. Также идут штукатурные работы и кладка ограждений балконов.

ЖК «Онегин» будет состоять из 10 секций и включит 802 квартиры с различными планировками — от однокомнатных до трёхкомнатных. Проектом предусмотрено строительство подземного и гостевого паркингов общей вместимостью 359 машино-мест. Комплекс расположен в центральной части Подольска.

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В восьми округах Московской области отремонтировали остановки
22 мая 2025, 10:10

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В восьми округах Подмосковья специалисты Мосавтодора провели ремонт остановочных павильонов на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы проведены на ряде городских улиц: Пролетарская в Балашихе, Чугунова в Раменском, Октябрьская в Солнечногорске, Жуковского в Луховицах и Победы в Подольске. Кроме того, обновлены остановочные павильоны в небольших населённых пунктах: деревне Юрцово городского округа Егорьевск, в Звенигороде-4 (деревня Фуньково Одинцовского округа) и посёлке Мисцево Орехово-Зуевского округа.

В Минтрансе подчеркнули, что работы по содержанию дорожно-транспортной инфраструктуры проводятся на регулярной основе. Особое внимание уделяется объектам, влияющим на безопасность движения, таким как дорожные знаки, светофоры, ограждения и искусственные неровности.

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#дорожные минтранс мо
#ремонт
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Девять подмосковных компаний представили продукцию на выставке в Китае
22 мая 2025, 09:47

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 19 по 21 мая в Шанхае проходит международная продовольственная выставка «SIAL Shanghai» — одна из крупнейших площадок в Азии для производителей продуктов питания и напитков со всего мира. В этом году участие в экспозиции принимают 34 компании из 10 регионов России, включая представителей Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковье на выставке представляют девять предприятий. Среди них — ПАО «Группа Черкизово», один из лидеров по производству мяса и колбасной продукции, а также «Раменский кондитерский комбинат» и фабрика «Волшебница». Свои товары также презентуют компания «Плодимпорт», занимающаяся оптовыми поставками консервированных овощей, фруктов и орехов, и производитель фруктово-ягодной консервации и соусов — «Адельдан».

Кроме того, в выставке участвуют производитель каш и хлопьев «Колос-Экспресс», компания «Провкус» с ассортиментом кондитерских и кулинарных изделий, «Фабрика напитков» и агропредприятие «GreenPlant LCC».

Выставка «SIAL Shanghai» традиционно привлекает ведущих игроков пищевой отрасли и служит важной платформой для международного делового сотрудничества. Актуальная информация о международных выставках в дружественных странах регулярно публикуется в Telegram-чате Министерства для экспортёров агропромышленной продукции Подмосковья.

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В Подмосковье продолжается строительство птицеводческого комплекса
22 мая 2025, 09:43

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Можайском городском округе Московской области продолжается строительство утиного комплекса на 125 тысяч голов в год. Реализацией проекта занимается сельхозкооператив «ЭКО-ФЕРМЕР». Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона сообщает, что завершить строительство планируется до конца текущего года.
Производственный комплекс, расположенный вблизи деревни Васюково, будет включать 24 ангара для содержания птицы. На сегодняшний день готово уже 12. Первую партию уток планируют завезти до конца года. После выхода на полную мощность предприятие сможет ежегодно производить до 165 тонн продукции: 100 тонн утиного мяса, 35 тонн фуа-гра, а также 30 тонн субпродуктов.

Общий объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей. Ожидается, что запуск комплекса создаст порядка 140 новых рабочих мест для местных жителей. Компания «ЭКО-ФЕРМЕР» с 2018 года работает в Калининградской области, а расширение производства в Подмосковье связано с ростом спроса на продукцию.

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#минсельхозпрод мо
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