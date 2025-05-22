Загруженность дорог Подмосковья утром 22 мая составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Утром 22 мая загруженность подмосковных дорог оценивается в 5 баллов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителей призвали соблюдать особую осторожность на дорогах. Необходимо избегать резких манёвров и двигаться плавно, заблаговременно снижая скорость перед пешеходными переходами и местами массового притяжения. Автолюбителям рекомендуется быть предельно внимательными и учитывать безопасность всех участников дорожного движения.
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