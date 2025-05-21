В Московской области в этом году отремонтируют порядка 2 тыс. подъездов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В многоквартирных домах Подмосковья в этом году отремонтируют около 2 тыс. подъездов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На территории региона реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». В программу входят окраска стен и потолков подъезда, замена окон, дверей, старых светильников на энергоэффективные, а также ремонт почтовых ящиков и восстановление входных групп. При этом жители могут выбирать цветовую гамму и оформление входных групп.
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«Программа позволяет учитывать интересы людей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов. Уже приступили к работам в 23 муниципалитетах. Контролируют их сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года», – поделился планами зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Чтобы подъезд попал в программу, жителям нужно провести общее собрание собственников. На нём следует принять решение об участии, утвердить список ремонтных работ, составить протокол собрания и направить в свою управляющую организацию.
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Лора Луганская