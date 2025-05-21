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В Московской области в этом году отремонтируют порядка 2 тыс. подъездов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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В многоквартирных домах Подмосковья в этом году отремонтируют около 2 тыс. подъездов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
На территории региона реализуется губернаторская программа «Мой подъезд». В программу входят окраска стен и потолков подъезда, замена окон, дверей, старых светильников на энергоэффективные, а также ремонт почтовых ящиков и восстановление входных групп. При этом жители могут выбирать цветовую гамму и оформление входных групп.
«Программа позволяет учитывать интересы людей. Они сами могут создавать индивидуальные решения для каждого МКД. В этом году будет отремонтировано 1 845 подъездов. Уже приступили к работам в 23 муниципалитетах. Контролируют их сотрудники ведомства. Все работы планируем завершить до конца года», – поделился планами зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Чтобы подъезд попал в программу, жителям нужно провести общее собрание собственников. На нём следует принять решение об участии, утвердить список ремонтных работ, составить протокол собрания и направить в свою управляющую организацию.

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Мобильные комплексы с начала года проверили здоровье 100 тыс. жителей Подмосковья
21 мая 2025, 18:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинские мобильные комплексы с начала года совершили более 4 тыс. выездов по территории Подмосковья. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
С целью повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий Московской области проводят выезды мобильных комплексов. В них можно пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, получить консультацию узкопрофильных специалистов.
«Мы организуем в регионе доступную и качественную медицину даже в отдаленной местности. Для этого существуют мобильные комплексы, которые с начала года совершили более 4 тыс. выездов, проверив здоровье порядка 100 тыс. жителей», – пояснила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что заявки на выезды таких комплексов формируются индивидуально – под потребности каждого населённого пункта.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайтах медицинских организаций региона или в соцсетях. Предварительная запись для обследования не требуется. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт.

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В НИКИ детства школьницу вылечили от тяжёлого заболевания щитовидной железы
21 мая 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства помогли 12-летней девочке с серьёзным заболеванием щитовидной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девочка обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце, учащённое сердцебиение, одышку и потливость. Все эти симптомы наблюдалось последние три месяца.

Осматривая ребёнка, врачи отметили характерную выпуклость глаз и по совокупности признаков заподозрили диффузный токсический зоб или болезнь Грейвса-Базедова.
«Это заболевание, при котором щитовидная железа увеличивается в размерах и начинает вырабатывать слишком много гормонов. Такое состояние называется тиреотоксикозом. У больного могут проявляться повышенная возбудимость, раздражительность, потеря веса, учащённое сердцебиение, потливость, одышка, небольшая постоянная температура. Может быть и увеличение глаз», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Пристального внимания болезнь требует у детей, так как негативно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, может вызвать проблемы с сердцем, надпочечниками. Особенно опасен для жизни тиреотоксический криз.
«Мы провели полное обследование ребёнка, и наши предположения подтвердились. Мы разработали оптимальную схему терапии, учитывая все особенности заболевания и возраст ребёнка. Благодаря своевременному лечению антитиреоидными препаратами удалось подавить выработку тиреоидных гормонов. У девочки сразу ушли все неприятные симптомы», – добавила врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова.
Сейчас подросток выписан домой и чувствует себя хорошо.

В ведомстве напомнили, что с 19 по 25 мая в России проходит Неделя профилактики заболеваний эндокринной системы.

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Парк Малевича примет забег TOPSKI FAMILY на призы Панжинского
21 мая 2025, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

25 мая в парке Малевича в Одинцовском городском округе состоится забег традиционной серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Особенностью соревнований станет забег на лыжах по траве на 50 м. Вместе со всеми желающими попробовать силы в необычной дисциплине предстоит звёздным гостям. Также для любителей бега подготовят дистанции от 500 м до 10 км. Пройдут семейная и корпоративная эстафеты», – рассказали в министерстве.
Зарегистрироваться на участие забега можно по ссылке.

По традиции участников поприветствует знаменитый лыжник Александр Панжинский. Он проведёт для них предстартовую разминку.

Для гостей и участников мероприятия подготовлены развлекательная программа, полевая кухня и спортивная лотерея.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать на сайте.

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В Центре интегративной медицины женщину избавили от постковидного синдрома
21 мая 2025, 17:18

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-практического Центра интегративной медицины избавили пациентку от постковидного синдрома. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр обратилась 55-летняя жительница Подмосковья с жалобами на слабость, утомляемость, головные боли и онемение ног. Все эти симптомы, мешающие вести привычный образ жизни, наблюдались у неё в течение шести месяцев.
«Как выяснилось, они появились после перенесенного ОРВИ. Обследование в поликлинике не выявило изменений в организме по результатам анализов крови. А вот обследование методом вегето-резонансного тестирования в Центре интегративной медицины выявили у женщины постковидный синдром», – рассказала врач-рефлексотерапевт Галина Горшкова.
Пациентке назначили курс биорезонансной терапии.
«Уже после четырёх сеансов у женщины исчезли слабость и головные боли. Через восемь сеансов она полностью избавилась от жжения в ногах. А после включения в лечение трёх сеансов иглорефлексотерапии исчезло и онемение в нижних конечностях», – отмечает специалист
Биорезонансная терапия – уникальный метод диагностики заболеваний, который позволяет провести тест на инфекции и вирусы, заболевания органов и систем, подобрать индивидуальную программу лечения.

Направление на диагностику и лечение выдаёт лечащий врач.

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Сборная Подмосковья выиграла Всероссийские соревнования по хоккею на траве
21 мая 2025, 17:02

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Юниорская сборная Московской области по хоккею на траве завоевала золото Всероссийских соревнований «Юность России». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Соревнования проводили по круговой системе. Подмосковные хоккеистки одержали уверенные победы по всех играх, суммарно забив в ворота соперниц 57 мячей и пропустив лишь два. В итоге сборная Московской области выиграла турнир. Вице-чемпионом стала команда Москвы, а бронзовым призёром – сборная Татарстана», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что представительницы Московской области удостоились и индивидуальных наград. Так, Алёна Ладышкина стала лучшим вратарём соревнований, а Кристина Быкова – лучшим игроком.

Турнир «Юность России» с участием семи команд из разных регионов проходили в Крымске 11-19 мая. Всероссийские соревнования являлись отбором на VI Летнюю Спартакиаду молодёжи по хоккею на траве, финал которой состоится в Казани с 1 по 10 августа.

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