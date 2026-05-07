Жителей Одинцова приглашают пройти проверку на рак кожи

07 мая 2026, 18:13

Бесплатную проверку на меланому кожи будут проводить для людей старше 18 лет в одинцовском Центре амбулаторной онкологической помощи во вторник, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Специалисты обследуют родинки с помощью специальной аппаратуры.





«Приём будет проходить с 8:00 до 14:00. Принять участие в онкоскрининге могут жители, прикреплённые к поликлиникам Одинцовской областной больницы», — говорится в сообщении.