Жителей Одинцова приглашают пройти проверку на рак кожи
Бесплатную проверку на меланому кожи будут проводить для людей старше 18 лет в одинцовском Центре амбулаторной онкологической помощи во вторник, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты обследуют родинки с помощью специальной аппаратуры.
«Приём будет проходить с 8:00 до 14:00. Принять участие в онкоскрининге могут жители, прикреплённые к поликлиникам Одинцовской областной больницы», — говорится в сообщении.На приём можно заранее записаться по телефону 8-495-635-42-70 или пройти осмотр в порядке живой очереди.
Медики отмечают, что ранняя диагностика меланомы значительно увеличивает шансы на успешное лечение.
Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе поликлиники №1 по адресу: город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом №3.