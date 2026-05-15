Жители Павловского Посада присоединились к экологической акции «Вода России»

15 мая 2026, 17:16

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Павлово-Посадский городской округ присоединился к экологической акции «Вода России 2026». Это важный шаг в сохранении водных богатств и природы, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Сотрудники администрации и МБУ «Благоустройство» вместе очистили берег реки Вохна от мусора и навалов веток, заботясь о красоте и здоровье окружающей среды.

«Мы гордимся родным городом, который славится своими водными просторами. К сожалению, красоту этих мест портит накопившийся мусор, оставленный отдыхающими. Хотим попросить всех жителей заботиться о нашем общем доме и убирать за собой. Отдых на берегах озёр, рек и водоёмов станет намного приятнее и безопаснее, если вокруг будет чисто», – отметили участники.