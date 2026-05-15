Жители Павловского Посада присоединились к экологической акции «Вода России»
Павлово-Посадский городской округ присоединился к экологической акции «Вода России 2026». Это важный шаг в сохранении водных богатств и природы, отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сотрудники администрации и МБУ «Благоустройство» вместе очистили берег реки Вохна от мусора и навалов веток, заботясь о красоте и здоровье окружающей среды.
«Мы гордимся родным городом, который славится своими водными просторами. К сожалению, красоту этих мест портит накопившийся мусор, оставленный отдыхающими. Хотим попросить всех жителей заботиться о нашем общем доме и убирать за собой. Отдых на берегах озёр, рек и водоёмов станет намного приятнее и безопаснее, если вокруг будет чисто», – отметили участники.
Акция «Вода России 2026» реализуется по инициативе Минприроды страны в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».