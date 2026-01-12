Знаменитые фигуристы представили шоу «Щелкунчик» в Истре
Жители и гости муниципального округа Истра посмотрели ледовое шоу «Щелкунчик» на катке с искусственным охлаждением «Ёлочка». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Спектакль поставлен под художественным руководством прославленных фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва. На лёд вышли звёзды фигурного катания – олимпийские чемпионы, многократные чемпионы России, Европы и мира. Сильный снегопад, который продолжался всё представление, не помешал им продемонстрировать высочайшее мастерство.
Подобные ледовые представления уже стали доброй традицией Истры. Каждый год в дни зимних каникул жители и гости округа получают этот новогодний подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Ранее шоу представили на главной ледовой площадке Химок – Театральном катке.
