В Химках показали ледовое шоу «Щелкунчик» от Навки и Чернышёва
На главной ледовой площадке Химок – Театральном катке – представили спектакль «Щелкунчик» под художественным руководством знаменитых фигуристов Татьяны Навки и Петра Чернышёва. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гостей ожидали виртуозные выступления, фантастические декорации и музыка Петра Чайковского.
«Химчанам подарили настоящее новогоднее чудо! Это хорошее завершение праздничных выходных. Сотни горожан посетили каток, чтобы насладиться атмосферой и яркими выступлениями», – поделилась впечатлениями глава городского округа Елена Землякова.
Химки стали одним из первых подмосковных городов, где показали ледовое шоу «Щелкунчик». Для удобства зрителей была организована онлайн-трансляция. Посмотреть спектакль можно и сейчас по ссылке.