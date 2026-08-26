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Звёзды российского футбола сыграют со сборной жителей Домодедова

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» в Домодедове 30 августа команда легенд сыграет со сборной жителей городского округа. Матч пройдёт в рамках проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



Перед гала-матчем юных футболистов ждёт мастер-класс от звёздных игроков. Для гостей будут работать футбольные аттракционы, проходить розыгрыш подарков с автографами легенд.

В 10.15 начнётся работа аттракционов. В 11:00 стартует мастер-класс, а в полдень – гала-матч. Вход будет свободным.

Адрес проведения мероприятия: Домодедово, ул. Лунная, стр. 27А, футбольное поле образовательного комплекса «Доминанта».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В пятом, юбилейном, сезоне уже состоялись игры в Клину, Раменском, Можайске, Малаховке, Видном, Лотошине, Зарайске и Мытищах. Помимо этого, прославленные футболисты провели традиционный матч с военнослужащими дивизии им. Ф.Э. Дзержинского.
Лора Луганская

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