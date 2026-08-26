Звёзды российского футбола сыграют со сборной жителей Домодедова

26 августа 2026, 10:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На футбольном поле образовательного комплекса «Доминанта» в Домодедове 30 августа команда легенд сыграет со сборной жителей городского округа. Матч пройдёт в рамках проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.