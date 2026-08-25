Юные гимнастки из Ивантеевки взяли три медали на турнире «Августинка»
Одну золотую и две бронзовые медали завоевали воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Пушкинского городского округа на турнире по художественной гимнастике «Августинка». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир проходил 21-22 августа. В нём приняли участие 120 юных спортсменок из Москвы и Московской области.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Ивантеевки Мария Андронова 2017 года рождения», — отмечается в сообщении.А бронзовые награды получили четырнадцатилетние гимнастки Алиса Крецу и Анастасия Бойко.
В администрации округа поздравили юных спортсменок и их тренеров с успешными выступлениями и пожелали дальнейших побед.
Ранее сообщалось, что 14 подросткам из Пушкинского округа вручили первые паспорта.