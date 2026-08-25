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Юные гимнастки из Ивантеевки взяли три медали на турнире «Августинка»

Мария Андронова (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Пушкинского городского округа на турнире по художественной гимнастике «Августинка». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Турнир проходил 21-22 августа. В нём приняли участие 120 юных спортсменок из Москвы и Московской области.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Ивантеевки Мария Андронова 2017 года рождения», — отмечается в сообщении.
А бронзовые награды получили четырнадцатилетние гимнастки Алиса Крецу и Анастасия Бойко.
Алиса Крецу и Анастасия Бойко (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

В администрации округа поздравили юных спортсменок и их тренеров с успешными выступлениями и пожелали дальнейших побед.

Ранее сообщалось, что 14 подросткам из Пушкинского округа вручили первые паспорта.
Лев Каштанов

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