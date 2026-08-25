Юные гимнастки из Ивантеевки взяли три медали на турнире «Августинка»

25 августа 2026, 16:52

Мария Андронова (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» Пушкинского городского округа на турнире по художественной гимнастике «Августинка». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил 21-22 августа. В нём приняли участие 120 юных спортсменок из Москвы и Московской области.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Ивантеевки Мария Андронова 2017 года рождения», — отмечается в сообщении.