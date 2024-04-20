Аббас: Палестина пересмотрит отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН

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Президент ближневосточной страны Махмуд Аббас заявил, что Палестина планирует пересмотреть свои отношения с США из-за вето на ее принятие в ООН. Об этом сообщает агентство WAFA.
По словам Аббаса, государство пересмотрит отношение с Вашингтоном в целях гарантии защиты интересов палестинского народа и его прав. Президент Палестины назвал решение США постыдным и безответственным.
Аббас отметил, что Израиль — это оккупант, который благодаря поддержке Вашингтона продолжает вести геноцидную войну.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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