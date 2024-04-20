Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка

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В Великобритании начали производство новейшего танка Challenger 3. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства на своем сайте.
Работы ведутся на заводе Rheinmetall. В настоящее время выпущено уже 8 прототипов модели.
Всего в армию Великобритании планируется поставить 148 моделей танка. Challenger 3 будет находиться на вооружении Британии до 2040 года.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции заметили танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов. Танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн.
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Екатерина Коршунова