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Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка

Британия объявила о начале производства нового танка Challenger 3
20 апреля 2024, 15:45
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В Великобритании начали производство новейшего танка Challenger 3. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства на своем сайте.

Работы ведутся на заводе Rheinmetall. В настоящее время выпущено уже 8 прототипов модели.

Всего в армию Великобритании планируется поставить 148 моделей танка. Challenger 3 будет находиться на вооружении Британии до 2040 года.



Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции заметили танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов. Танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн.

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#танк
#великобритания
#оружие
#армия
Пашинян высказался о встрече с Путиным и другими российскими коллегами
Пашинян указал на отсутствие планов не встречаться с представителями власти РФ
20 апреля 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил, что надеется на контакты Пашиняна и президента России Владимира Путина, в ходе которых можно будет обсудить армяно-российские отношения без вмешательства западных недоброжелателей.

Пашинян заявил, что встреча с российским главой и иными представителями власти будет, поскольку нет планов не встречаться. Однако в данный момент неизвестно, когда это произойдёт.

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#никол пашинян
#армения
#россия
#сотрудничество
#встреча
#переговоры
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В Грузии раскрыли, когда станет возможным упразднение закона об иноагентах
Гарибашвили: закон об иноагентах упразднят в Грузии, когда её позовут в ЕС
20 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/uskarp

Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, когда Евросоюз предложит стране членство. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.
Он подчеркнул, что в настоящее время Грузия пока не готова стать членом Евросоюза, а он, в свою очередь, пока не рассматривает расширение. Однако в случае изменения этой ситуации и приглашения Грузии в ЕС, закон об иноагентах можно будет отменить, пересмотреть или заменить новым.

В минувшую среду грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он вызвал критику со стороны руководства Евросоюза. В Брюсселе заявили, что с такими законами страну вряд ли позовут стать частью ЕС. В самой стране ежедневно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.

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#грузия
#евросоюз
#закон
#иностранный агент
#политика
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Премьер Финляндии попросил у Евросоюза денег для приграничных с РФ регионов
Премьер Финляндии Орпо попросил денег у ЕС для регионов у границы с РФ
20 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/rarrarorro

Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По словам Орпо, Восточная Финляндия якобы сильно пострадала в экономическом плане в результате «действий РФ». Премьер-министр выразил надежду на оказание ​финансовой помощи в ближайшем будущем.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Финляндии приняли решение закрыть до 18 февраля 2024 года 4 КПП пересечения из 4 на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва, скорее всего, не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

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#москва
#министр
#финляндия
#рф
#евросоюз
#деньги
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NI: РФ получит преимущество перед Западом благодаря модернизации «Белого лебедя»
NI: благодаря бомбардировщику Ту-160М2 Россия получил преимущество перед Западом
20 апреля 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Россия может получить преимущество перед странами Запада благодаря бомбардировщику Ту-160М2. Об этом сообщил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
Он рассказал, что в настоящее время российский самолёт Ту-160М, также известный под названием «Белый лебедь», проходит модернизацию до версии Ту-160М2. В ходе этой доработки он будет оснащён современными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоуправлением последнего поколения.

Модернизация бомбардировщика указывает на активное развитие российской оборонной промышленности. Когда Ту-160М2 начнёт наступательные операции на фронте, то Запад столкнётся с серьёзными проблемами для своих оборонных стратегий.

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#россия
#самолет
#модернизация
#запад
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Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медработникам
20 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на зарплаты медработникам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что предполагается направлять дополнительные средства из тех, что были получены в результате выравнивания медицинских тарифов.

Приоритет распространяется на выплату зарплат врачам медицинских учреждений первичного звена здравоохранения, включая медработников из сельской местности

Доклад о реализации поручения до 1 сентября должен предоставить премьер-министр России Михаил Мишустин.

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#медработники
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В МИД Приднестровья раскритиковали заявления Молдавии о российских миротворцах
20 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев раскритиковал заявления молдавских властей о том, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, если у Молдавии возникли сложности с привлечением инвестиций или трудности в каких-то других областях, то обвинять в этом российских миротворцев – это попытка «переложить с больной головы на здоровую».

Игнатьев добавил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье только для того, чтобы сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра.

Глава МИД добавил, что любые вопросы по поводу вывода российских войск будут обсуждаться только после окончательного урегулирования молдово-приднестровского конфликта.

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#молдова
#россия
#граница
#мид
#политика
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Пашинян: российские пограничники покинут участок границы Армении с Азербайджаном
20 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/kodda

Российские пограничники покинут участок границы с Азербайджаном в Тавуше из-за «существенного изменения» ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что посты российских пограничников были размещены на границе с Азербайджаном в 2021 году в рамках армяно-российского сотрудничества.

Накануне МИД Армении сообщило, что по итогам встречи комиссий двух стран на границе, были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков границы непосредственно между граничащими между собой населёнными пунктами Армении и Азербайджана. Отмечается, что такие меры приняты для их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, которая существовала в рамках СССР на момент его ​распада.

Пашинян подчеркнул, что вопрос пребывания российских ​пограничников на границе больше не обсуждается – они покинут свои позиции. А защиту границы будут осуществлять пограничники Армении и Азербайджана.

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#армения
#азербайджан
#граница
#россия
#пограничники
#никол пашинян
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В Китае проведут крупнейшую с 2015 года реорганизацию армии
Си Цзиньпин поручил провести крупнейшую с 2015 года реорганизацию армии КНР
20 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/Tomas Ragina

Председатель КНР Си Цзиньпин приказал расформировать силы стратегической поддержки ВС Китая и создать силы информационной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства государства.

Силы стратегической поддержки были созданы в 2015 году. Их задачей была координация усилий в кибервойне и политическом противостоянии. После приказа председателя, подчинённые структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения отделятся в самостоятельные батальоны и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

Издание Bloomberg отмечает, что принятые меры являются крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.

Днём ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Си Цзиньпин решительно настроен взять под контроль Тайвань.

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#си цзиньпин
#китай
#армия
#меры
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Володин прокомментировал споры вокруг ВШП им. Ильина
Спикер Госдумы Володин назвал неуместными споры вокруг ВШП им. Ильина
20 апреля 2024, 11:45

Фото: сайт Госдумы РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал «неуместными» споры вокруг Высшей школой политики (ВШП) имени Ильина.

В своем Telegram-канале он отметил, что они не должны переноситься в политическую сферу.

Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо отказаться от таких споров и работать в интересах страны, вместо продвижения собственных политических убеждений, которые часто основаны на заблуждениях. Володин также подчеркнул, что враги России стремятся вызвать внутренние разногласия, и поэтому важно сохранять единство страны.

Он выразил мнение, что в настоящее время не следует вовлекаться в дискуссии о позиции Ильина в России, а российскому обществу следует не допускать навязывания разрушительной повестки и создания искусственных противоречий.

В завершении своего сообщения Володин привел цитату Ильина из сборника «Наши задачи» и призвал общество задуматься о будущем России, которая должна оставаться единой, сильной и суверенной.

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