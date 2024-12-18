Абхазия попросила Россию бесплатно поставить электроэнергию в 2025 году

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Абхазия просит Россию бесплатно поставить 327 млн киловатт-часов электроэнергии в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба, пишет РИА Новости.
По его словам, все необходимые технические процедуры выполнены со стороны республики. Нанба добавил, что соответствующие заявки направлены в Минэнерго РФ.
Министр заключил, что власти Абхазии пока не получили ответа от России.
Напомним, с 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.
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Министр заключил, что власти Абхазии пока не получили ответа от России.
Напомним, с 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.
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Екатерина Коршунова