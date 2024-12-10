Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат

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Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому правительству с просьбой возобновить финансирование социальных выплат в республике.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказала ТАСС Бганба.Еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Бганба также отметил, что значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.
С 1 ноября республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита, однако введены жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время, а ночью пока отключений нет. Если закупки прекратятся, поставки будут сокращены до шести часов в сутки.
Это привело к временной остановке работы школ и детских садов, которые закрыты до 17 декабря.
Власти Абхазии заявили, что финансовая ситуация требует срочных мер, иначе республике грозит дальнейшее ухудшение условий жизни.
3 декабря «Радио 1» писало о том, что парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ.
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Мария Моисеева