Аксенов призвал руководство Украины забыть о Крыме

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для Украины тема Крыма давно закрыта и властям следует признать это.
«Про Крым им (киевским властям — ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути — это признание Крыма на международной арене», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, руководству Украины стоит перестать воспринимать Крым в качестве своего региона, так как эта тема «ушла навсегда». Он уверен, что так будет лучше в первую очередь для всех украинцев. Аксенов подчеркнул, что киевским властям необходимо поскорее понять, что попытки навредить России или вернуть Крым в состав Украины бесполезны.
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