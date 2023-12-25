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Аксенов призвал руководство Украины забыть о Крыме

Аксенов: Киеву стоит забыть о Крыме
25 декабря 2023, 12:06
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что для Украины тема Крыма давно закрыта и властям следует признать это.
«Про Крым им (киевским властям — ред.) надо забыть и чем быстрее, тем лучше. Одна из целей СВО по сути — это признание Крыма на международной арене», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, руководству Украины стоит перестать воспринимать Крым в качестве своего региона, так как эта тема «ушла навсегда». Он уверен, что так будет лучше в первую очередь для всех украинцев. Аксенов подчеркнул, что киевским властям необходимо поскорее понять, что попытки навредить России или вернуть Крым в состав Украины бесполезны.


Ранее Аксенов заявлял, что военный конфликт на Украине можно завершить за пять дней, если западные страны прекратят военную помощь.

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В России глава ГУР Украины Буданов обвиняется в совершении 104 терактов
Суд заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова за совершение 104 терактов
25 декабря 2023, 12:39

Фото: iStock/Michał Chodyra

СК РФ обвинил главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова в совершении 104 терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы, который уже второй раз заочно арестовал его.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы в отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Уточняется, что Буданов заочно арестован столичным судом за причастность к серии терактов.
#ск рф
#суд
#арест
#приговор
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Жителям Подмосковья напомнили размер минимальной зарплаты на будущий год
25 декабря 2023, 12:25

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Минимальная заработная плата в Подмосковье в 2024 году составит 21 тыс рублей. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Такая величина установлена соглашением между правительством региона, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области. В то же время величина федерального минимального размера оплаты труда – 19 242 рублей», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что соглашение распространяется на всех работодателей региона, кроме финансируемых из федерального бюджета. Работник, получивший меньше 21 тыс рублей, имеет право пожаловаться в профсоюз или в трудовую инспекцию.

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#подмосковье
#работа
#работодатель
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Соперники Путина: неожиданные кандидаты на выборы президента в 2024 году, их программа
Слуцкий, Даванков, Харитонов: кандидаты на выборы президента в 2024 году
25 декабря 2023, 12:06

Фото: iStock/macky_ch

Политические партии определились с кандидатами на выборы президента, которые пройдут в марте 2024 года. По данным ЦИК, на участие в предвыборной гонке претендуют почти 30 человек. Редакция «Радио 1» расскажет, кто сошел с дистанции, чьи документы уже поданы в избирательный комитет, и с какой программой кандидаты выступят перед избирателями.

Выборы президента России в 2024 году


Центризбирком объявил первые в истории страны трехдневные выборы президента. Они продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Прежде дату проведения голосования утвердил Совет Федерации.

Кого допустил ЦИК к участию в выборах


Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что количество претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже достигло 29. Об этом она рассказала во время заседания Центризбиркома.

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Путин подал в ЦИК документы для участия в выборах


Действующий президент России Владимир Путин подал документы в ЦИК для регистрации на выборы в качестве самовыдвиженца. Ему удалось набрать 700 голосов. С 23 декабря Владимир Путин при поддержке «Единой России» и «Справедливой России» начал сбор 300 тысяч подписей.

Согласно законодательству, самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей, при этом на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч голосов.

Кто пойдет на выборы от парламентских партий


На прошлой неделе парламентские партии провели съезды, в ходе которых были приняты решения о выдвижении кандидатов на пост президента России.

Владислав Даванков от партии «Новые люди»


Партия роста и «Новые люди» приняли решение об объединении. Единым кандидатом в президенты стал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.В соглашении об объединении фракций говорится, что партии намерены совместно реализовывать идеи, которые смогут сделать Россию «свободной, независимой и богатой страной».

Также отмечается, что одним из основных направлений деятельности будет развитие экономической сферы.

Леонид Слуцкий от «ЛДПР»


Одним из первых о своем намерении принять участие в президентской гонке заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Его кандидатуру съезд единогласно избрал 19 сентября.

Позже он озвучил свою предвыборную программу. Лидер партии заявил, что намерен объехать 30 регионов страны, чтобы выяснить проблемы населения, проживающего в отдаленных областях.

25 декабря Леонид Слуцкий подал документы в Центризбирком для участия в выборах.

Николай Харитонов от «КПРФ»


Вопреки ожиданиям от партии КПРФ выдвинулся не Геннадий Зюганов. На предвыборном съезде было принято решение об участии в борьбе за президентское кресло депутата Госдумы Николая Харитонова. Его поддержали 175 делегатов из 188 (шестеро высказались против).

Борис Надеждин от партии «Гражданская инициатива»


За кандидата отдали голоса 60 делегатов. Документы в ЦИК планируется передать 25 декабря. Надеждин заверяет, что сможет договориться об окончании спецоперации на Украине и установить мир.


Владимир Михайлов от партии «Социальная защита»


Владимир Михайлов – депутат Костромской думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам. Прежде неоднократно заявлял о несогласии с повышением пенсионного возраста в России.

Сергей Бабурин от партии «РОС»


Решение о выдвижении кандидата было принято 23 декабря на съезде партии. Кандидата выбрали путем тайного голосования, самоотводы запретили. Политик прежде уже баллотировался на пост главы государства в 2018 году.

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ЦИК не поддержал выдвижение Екатерины Дунцовой


В ходе заседания ЦИК также был рассмотрен вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность главы государства Екатерины Дунцовой. ЦИК принял отрицательное решение.

Комиссия сослалась на ряд нарушений в документах, после чего самовыдвиженка обратилась к партии «Яблоко» с просьбой выдвинуть ее от фракции, однако депутаты заявили, что не знают Дунцову и не намерены утверждать ее кандидатуру.

Самовыдвиженец Игорь Стрелков


В одном из гостиничных комплексов Москвы состоялось собрание инициативной группы по выдвижению в президенты России бывшего сотрудника ФСБ, экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.Его выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах поддержали более 500 человек.

В настоящее время Стрелков находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.


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#лдпр
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Медведев пригрозил ударами по иностранным военным базам на Украине
Медведев: РФ будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине
25 декабря 2023, 11:47

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет наносить удары по иностранным военным базам на Украине в случае их появления, и это не является фактом того, что большая войне с блоком НАТО состоится. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, есть вероятность того, что в результате двустороннего соглашения «какая-нибудь безумная страна» может разместить на территории Украины военную базу. Зампред Совбеза РФ отметил, что российские удары по такой базе неизбежны, так как создание этих баз — это прямой акт войны против нашей страны.

Медведев также задался вопросом о том, будут ли готовы государства Североатлантического альянса к коллективному ответу России за уничтожение иностранной базы.

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#соглашения
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#нато
#медведев
#рф
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Слуцкий подал в ЦИК документы для участия в выборах президента РФ
25 декабря 2023, 11:39

Фото: istockphoto/bizoo_n

Леонид Слуцкий передал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для участия в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года. Он будет баллотироваться на пост главы государства в качестве кандидата от Либерально-демократической партии.
Он был выдвинут партией в качестве кандидата на пост президента РФ 19 декабря 2023 года, напоминает ТАСС. Слуцкий является руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе Федерального собрания РФ, которую возглавил 18 мая 2022 года, после смерти её многолетнего лидера и основателя партии Владимира Жириновского.

С 2014 года Леонид Слуцкий находится в санкционных списках США и стран Евросоюза за поддержку воссоединения Крыма с Россией. В 2022 году он был одним из представителей российской стороны на российско-украинских переговорах после начала специальной военной операции на Украине.

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#сша
#пост
#операции
#лдпр
#рф
#президент
#выборы
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Экс-директор вещания RT на русском языке Красовский отравлен и госпитализирован
Экс-директор вещания RT на русском языке Красовский сообщил о госпитализации
25 декабря 2023, 10:59

Фото: istockphoto/PeopleImages

Бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский сообщил о своей госпитализации. Украинские средства массовой информации пишут, что он был отравлен.
Журналист рассказал, что утром 25 декабря у него внезапно резко скрутило живот и он потерял сознание. Красовского госпитализировали, сейчас он постепенно приходит в себя, передает телеграм-канал Baza.

Украинское издание Kyiv Pos со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Украины сообщает, что журналист был отравлен. Как указано в публикации, состояние Красовского продолжает ухудшаться и есть вероятность, что последние посты писал уже не он сам.

Осенью 2022 года Антон Красовский был отстранён от работы на RT. Поводом для увольнения стали высказывания журналиста во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, в которых Красовский призывал «топить и сжигать украинских детей». Позже он принёс извинения за свои слова и попросил прощения у всех, «кто обалдел от этого».

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#журналист
#интервью
#украина
#отравление
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Маск раскрыл основу успешного ведения войны
Маск назвал экономическую мощь основой успешного ведения войны
25 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/michaklootwijk

Миллиардер из США Илон Маск заявил, что экономическая мощь страны является основой для успешного ведения войны.
Так он согласился с бизнесменом Дэвидом Саксом, который ранее заявлял, что в любом затяжном конфликте победит страна, имеющая возможность на протяжении долгого времени производить боеприпасы в необходимом количестве.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал Маск слова Сакса.

Напомним, Сакс подобным заявлением отреагировал на сообщение о провале производства истребителей F-35. На это повлияли проблемы с поставками комплектующих, стоимости деталей, а также медленное производство.

Ранее Маск выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет. Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».

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#сша
#производство
#будущее
#боеприпасы
#мир
#илон маск
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Пашинян отправился на заседание в Санкт-Петербург
Пашинян поехал в Петербург на заседание ЕАЭС и неформальный саммит СНГ
25 декабря 2023, 10:43

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом информирует телеграм-канал «RT на русском».

Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.

Отмечается, что за последний год армянский премьер отказывался от участия в мероприятиях в рамках ОДКБ и СНГ. В ноябре он не отправился на саммит ОДКБ в Минске, с надеждой заявив, что партнеры по ОДКБ отнесутся к этому решению с пониманием. А в октябре Пашинян не стал участвовать в заседании лидеров стран-участников СНГ в Бишкеке.

Ранее российское посольство прокомментировало приостановку вещания радио Sputnik Армения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Косачев: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе
25 декабря 2023, 10:43

Фото: iStock/Jon Rehg

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что претензии Вашингтона на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы. Об этом Косачев написал в своем телеграм-канале.
По словам вице-спикера, на сегодняшний день Вашингтон не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву, из-за этого Соединенные Штаты можно считать изгоем среди всех морских держав. При этом претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия Организации Объединенных Наций. Косачев отметил, что РФ полностью следует всем положениям Конвенции.

Напомним, США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составила порядка миллиона квадратных километров. Со стороны Вашингтона были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.

В Госдуме отреагировали на данное решение Штатов. Глава комитета ГД по Арктике Николай Харитонов сообщил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике является недопустимым, такое действие может привести к усилению напряженности в мире.

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