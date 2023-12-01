В Крыму посчитали погибших и пострадавших при шторме

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Пять человек погибли, 12 пострадали при разгуле стихии в Крыму. Такие данные предоставил глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, шторм затронул 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Без электричества остались более 500 тысяч человек.
Он также добавил, что затоплено 159 частных домов, 2 многоквартирных дома, 60 дачных домов. При этом в 873 повреждена крыша. При этом больше всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах.
Накануне министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что стихия в Крыму нанесла ущерб на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей.
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«В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Накануне министр ЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что стихия в Крыму нанесла ущерб на сумму порядка 39,7 миллиарда рублей.
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Элина Позднякова