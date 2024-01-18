Al Arabiya: США и Израиль обсуждают передачу управления сектором Газа ПНА

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США и Израиль ведут «серьезные» переговоры о передаче после войны управления сектором Газа Палестинской национальной администрации. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что недавно состоялась дискуссия между официальными лицами Израиля, США и Палестины. Результаты обсуждений на данный момент не разглашаются.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Министр отметил, что по имеющейся российской информации, западные страны и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. Министр отметил, что по имеющейся российской информации, западные страны и нынешние израильское власти не хотят объединения Газы с Западным берегом.
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Екатерина Коршунова