МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов в сектор Газа

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Израиль и ХАМАС достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Об этом МИД Катара сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter).
«В рамках усилий Катара по прекращению конфликта в Газе будут продолжены работы с региональными и международными партнерами, в частности, по гуманитарным вопросам и медицинской эвакуации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.Соглашение включает доставку помощи жителям Газы и передачу лекарств удерживаемым заложникам.
В результате последнего обстрела сектор Газа выпустил по югу Израиля порядка 50 ракет, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По информации СМИ, последний крупный обстрел Израиля со стороны анклава произошёл утром 16 января. Основной удар пришёлся по городу Нетивот, который находится в одиннадцати километрах от сектора Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа и вторжения ХАМАС в приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года. Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.
Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.
На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.
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