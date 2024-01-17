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МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о поставках медикаментов в сектор Газа

17 января 2024, 03:39
Фото: iStock/Streetoncamara

Фото: iStock/Streetoncamara

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о поставках медикаментов и гуманитарной помощи в сектор Газа при посредничестве Катара и Франции. Об этом МИД Катара сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter).
«В рамках усилий Катара по прекращению конфликта в Газе будут продолжены работы с региональными и международными партнерами, в частности, по гуманитарным вопросам и медицинской эвакуации», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Соглашение включает доставку помощи жителям Газы и передачу лекарств удерживаемым заложникам.


Более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев.

В результате последнего обстрела сектор Газа выпустил по югу Израиля порядка 50 ракет, об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. По информации СМИ, последний крупный обстрел Израиля со стороны анклава произошёл утром 16 января. Основной удар пришёлся по городу Нетивот, который находится в одиннадцати километрах от сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа и вторжения ХАМАС в приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года. Согласно данным ЦАХАЛ, представленным после 100 дней войны с ХАМАС, израильские силы уничтожили двух командиров бригад ХАМАС, 19 командиров батальонов и более 50 командиров рот. В общей сложности в течение военной эскалации армия Израиля атаковала около 30 тысяч объектов инфраструктуры ХАМАС в палестинском анклаве.

Согласно информации израильских военных, с 7 октября в рамках обострения конфликта с ливанским движением «Хезболлах» на юге Ливана было устранено примерно 170 радикалов, а также проведено около 750 атак на цели.

На Западном берегу за тот же период ЦАХАЛ провела более 40 крупных контртеррористических операций, в результате которых были задержаны более 2,650 разыскиваемых палестинцев, включая 1300 с связями с ХАМАС. Также за это время были разрушены 14 домов террористов на палестинских территориях.

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Германия в 2024 году окажет военную помощь Украине на более чем €7 млрд
17 января 2024, 04:12

Фото: iStock/alzay

В правительстве ФРГ заявили, что в 2024 году Берлин окажет военную помощь Украине в размере более чем €7 млрд. Об этом пишет РИА Новости.
«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем €7 млрд», — проинформировали в правительстве Германии.

Авторы отмечают, что Германия с момента начала СВО занимает второе место после США по объёмам выделенной Киеву помощи.

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#киев
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Капитан ВМС США Гарри Табах: У Киева нет друзей в Белом доме
17 января 2024, 03:50

Фото: iStock/lucky-photographer

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украине не стоит рассчитывать на американскую помощь, так как в Вашингтоне не хотят её победы. Об этом он сказал в ходе интервью YouTube-каналу Politeka.
«Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — США, то есть, администрация сегодняшняя, — не ваши друзья, они не хотят помогать Киеву», — утверждает американский военный.

Табах добавил, что Вашингтон видит в Украине всего лишь «аппендикс СССР» и предпочёл бы, чтобы она вовсе прекратила существовать как отдельное государство.

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#сша
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#киев
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Макрон заявил о переводе экономики Франции на военные рельсы ради помощи Киеву
17 января 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ради сохранения и продолжения военной помощи Украине экономика Пятой республики будет переведена на военные рельсы. Об этом пишет РИА Новости.
Макрон уточнил, что Париж готовится поставить киевским властям 40 ракет SCALP и «сотни бомб», а также самоходные гаубицы Caesar.

Глава Франции также объявил о предстоящих решениях на уровне Евросоюза, касающихся помощи киевскому режиму. По его мнению, от помощи Украине зависит безопасность Европы.

«Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, так как сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под вопрос», — заявил Макрон (цитата по газете «Известия».
Ранее стало известно, что Во время своего предстоящего февральского визита в Киев Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией.

Несколько дней назад новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Украине долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет президенту Владимиру Зеленскому военной техникой и экономически.

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#франция
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#военная техника
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#помощь
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Советник президента США Салливан заявил о формировании нового миропорядка
17 января 2024, 01:43

Фото: iStock/wooyaa

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе выступления на ВЭФ в Давосе заявил о формировании нового миропорядка. Об этом пишет РБК.
Экс-министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, выступающий в роли модератора сессии, сказал, что после окончания холодной войны установился определенный миропорядок, основанный на верховенстве закона и демократических ценностях, но сейчас складывается впечатление, что такой порядок больше не актуален в мире и формируется новый.

На это Салливан ответил, что на фоне конца одной эры и начала другой действительно формируется новый миропорядок. Советник американского президента добавил, что одной из частей стратегии формирования США и другими странами нового миропорядка является «защита от агрессии со стороны Российской Федерации».

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#сша
#мир
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США собираются вернуть хуситов в список террористических организаций
AP: Белый дом хочет вновь внести хуситов в список террористических организаций
17 января 2024, 01:38

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Соединённые Штаты намерены вновь вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Это решение вашингтонская администрация приняла на фоне многочисленных атак хуситов на суда в Красном море, передает Associated Press.
В 2021 году Соединенные Штаты официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов из американского списка террористических организаций.

Во вторник, 16 января, военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС. Сариа также подчеркнул, что подобные атаки продолжатся для исполнения решения о запрете на пересечение израильскими судами Красного и Аравийского морей.

Напомним, что в середине ноября йеменские хуситы, чтобы оказать поддержку Палестине в конфликте с израильской армией ЦАХАЛ, начали совершать атаки на связанные с Израилем корабли в Красном море. В результате этого, резко сократилось число судов, проходящих через Суэцкий канал.

На защиту судоходства вышли США и ещё десять государств, включая Великобританию. Сначала столкновения между хуситами и американскими военными происходили в море, но в ночь на пятницу 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам в четырёх провинциях Йемена.

Президент США Джо Байден, комментируя атаки своей армии, заявил, что они были ответом на обстрелы хуситами кораблей в Красном море.

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#йемен
#сша
#хуситы
#террористы
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Франция подпишет с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в феврале
AFP: Эммануэль Макрон подпишет с Киевом соглашение о безопасности
17 января 2024, 01:18

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Во время своего февральского визита в Киев президент Франции Эммануэль Макрон подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией. Об этом сообщает Agence France-Presse.
13 января новый глава МИД Франции Стефан Сежурне приехал в Киев и заявил о намерении оказывать Киеву долгосрочную поддержку. Он отметил, что Париж поможет Зеленскому военной техникой и экономически, сообщил телеканал BFMTV.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита последнего в Киев подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет.

Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным. Также, при вторжении какого-либо государства на украинскую территорию, Киев в кратчайшие сроки получит современное вооружение для немедленного отражения агрессии на любых направлениях. При этом не уточняется, какую роль в конфликте выполняет Великобритания.

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада». По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.


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#великобритания
#франция
#украина
#соглашение
#безопасность
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Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН
17 января 2024, 01:05

Фото: iStock/Kachura Oleg

Ирак подал в Совбез ООН жалобу на «агрессию» Ирана после ударов по Курдистану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение МИД Ирака.
«Во вторник, 16 января, Ирак подал жалобу в Собез ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов», — говорится в документе, поступившем в распоряжение агентства.

Уточняется, что министерство подало два экземпляра жалобы генсекретарю ООН и председателю Совбеза ООН.

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#иран
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NYT: Чиновники в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине
17 января 2024, 00:19

Фото: iStock/Kagenmi

Европейские чиновники и бизнесмены в ходе заседания ВЭФ в Давосе настаивают на дипломатическом разрешении украинского конфликта. Об этом пишет The New York Times.
Журналисты отмечают, что тема конфликта на Украине фигурирует на встречах в Давосе, однако доминирующей не является.

Кроме того, чиновники и представители бизнес-среды европейских стран продолжают заявлять о поддержке Киева, но вместе с этим активно продвигают идею дипломатического решения вооружённого конфликта.

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#конфликт
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Губернатор Арканзаса Хатчинсон объявил о выходе из президентской гонки в США
17 января 2024, 00:09

Фото: iStock/vchal

В США губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон заявил о выходе из предвыборной гонки. Об этом он написал в социально сети Х.
В публикации губернатор также поздравил с победой в Айове экс-президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я объявляю о прекращении моей президентской кампании и направляюсь обратно в Арканзас», — сообщил Хатчинсон.

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