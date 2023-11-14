Al Mayadeen: Пять человек погибло после удара Израиля по лагерю беженцев в Тулькарме

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Пять человек погибли и ещё девять получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по лагерю беженцев в городе Тулькарм, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
Кроме того, телеканал сообщил, что во время штурма лагеря были повреждены три военные машины Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и подорван один военный бульдозер.
Ранее палестинские СМИ сообщили о том, что израильская авиация разбомбила лагерь беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. В результате 31 человек погиб, ещё несколько десятков получили ранения.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Артем Путинцев