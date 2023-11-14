Более 30 человек погибли в результате израильского удара по лагерю в Джабалии

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Израильская авиация разбомбила лагерь беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа. По данным местных СМИ, 31 человек погиб, ещё несколько десятков получили ранения.
Ранее министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа. Также в соцсетях распространяется фото, на котором военные израильской армии находятся в здании Законодательного совета ХАМАС.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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